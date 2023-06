“Nosotras pedimos alto a la violencia, al estigma y a la discriminación”, así pidió Mónica Mendoza, integrante de Mujer Libertad AC, el reconocimiento ante la ley al trabajo sexual como una actividad laboral, esto para así poder acceder a todos los derechos de los que gozan otros trabajadores, como lo son seguro de gastos médicos, ahorro para el retiro o una casa, guardería para sus infancias, entre otras.

La asociación civil realizó un censo hace dos años en el que se registraron 16 mil 800 trabajadoras sexuales en 15 municipios del estado, que trabajan en zonas de tolerancia negociadas con las autoridades, pero también en medio de redes de trata de personas, en un oficio que, de por sí, conlleva situaciones de riesgo desde la vulnerabilidad ante infecciones de transmisión sexual, hasta lo peligroso que pueden llegar a ser los clientes.

“Nosotras no somos sujetas a derecho laboral. Yo no tengo seguro, no tengo ISSSTE o IMSS. ¿Cómo llevo a mis niños a una guardería de estas (instituciones)? El trabajo sexual es reconocido, pero no está legislado. No es lo mismo que tú me reconozcas a que yo exista en la ley; estado en la ley, yo tengo todos los derechos. Como no está reconocido en la ley, en vez de que la trabajadora sexual tenga beneficios, tiene que pagar por el lugar”, lamentó.

Sobre las llamadas “zonas toleradas” por las autoridades, la activista recordó que, en muchas ocasiones, no son respetadas por las redes de tratas de personas que, además de secuestrarlas, colocan a las mujeres en zonas donde no se negoció con las autoridades y poniendo también en riesgo la labor de quienes tienen un punto asignado.

“Tenemos un espacio para el área del trabajo sexual que es convenido con las autoridades, un punto tolerado. Hemos hecho acuerdos con el municipio durante muchísimos años y mucha gente viene, en situación de trata, y las ponen donde se les ocurre, perjudicando a las compañeras en el lugar que se les asignó”, explicó.

Esta situación, además, “sí es recurrente” en el oficio y, agregó, se busca ayudar a las mujeres que se les acerquen a pedirles ayuda vinculándolas con la Fiscalía y con el DIF estatal en caso de tratarse de menores de edad. Aun así, la activista calificó la situación del estado como “buena”, pues se ha logrado una comunicación y apoyos.

“Estamos bien en Querétaro, nosotras las trabajadoras sexuales. Tenemos ese acercamiento con las autoridades, esa confianza y trabajar gobierno, trabajadoras sexuales y gobierno. Hemos ido de la mano, hemos avanzado mucho cuando el gobierno abre proyectos y las chicas son apoyadas”, finalizó.