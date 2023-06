El escándalo de 5 mil mdp que manchó el final de las campañas en Edomex

Cancelando su cierre de campaña en Tlalnepantla, ante la sorpresa de los militantes del PAN y el PRD, así como una entrevista pactada con anterioridad con el noticiero matutino de Televisa, fue como Alejandra del Moral -candidata del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza a la gubernatura del estado de México- trató de hacer frente a la investigación periodística internacional que la vincula con contratos fachada por 5 mil millones de pesos.

OCCRP y Forbidden Stories, además de cinco periodistas, encabezados por Teresa Montaño, realizaron la investigación que reveló que, entre 2018 y 2022, el gobierno de Estado de México otorgó 40 contratos a 15 empresas fantasmas por valor de cinco mil millones de pesos. En los que estaría implicados Erik Sevilla Montes de Oca, presidente del PRI mexiquense, y la entonces secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Del Mazo, Alejandra del Moral.

En una investigación, los periodistas corroboraron, a través de visitas, que las direcciones fiscales de las empresas que aparecían en los contratos no existían, otras no estaban indicadas con el nombre o con trabajadores. Otras fueron contratadas para otorgar al gobierno bienes y servicios para los que no tenían experiencia, además de que algunas compartían domicilio y representantes legales.

Una de las empresas, por ejemplo, es Sevacon, con domicilio en Nuevo León y que se dedica a proporcionar material para talleres de joyería y decoración de globos, y que tendría 12 contratos idénticos con el gobierno mexiquense por 5 millones 200 mil dólares, pero que, en realidad, se dedica a la venta de productos del hogar. Así, hay un contrato de mantenimiento de alrededor de 100 mil dólares a una empresa de audiovisuales; 500 mil dólares para una constructora cuyo domicilio era una estética; o 67 millones de pesos en tres contratos a Instituto C&A Inteligente, cuya dirección no existía.

En las publicaciones, también, se destaca el secuestro que sufrió Teresa Montaño al salir de una cita médica en Toluca, en la que le vendaron los ojos, la maniataron, le apuntaron con una pistola y la amenazaron diciéndole “ya sabes de qué va esto” para después llevara a su casa, pues los delincuentes ya sabían dónde vivía. En este episodio, la periodista tuvo que negar su profesión por miedo a ser asesinada.

La periodista inició la investigación sospechando de la existencia de una red de corrupción para desviar recursos y financiar la campaña política del partido oficial en Edomex, pero que, en el discurso, se abandera como la esperanza de los partidos opositores al gobierno Federal para frenar sus políticas públicas.

Por ahora, y ante la veda electoral a cuatro días de las elecciones en el estado más poblado del país, Del Moral ha guardado silencio sobre el tema, al igual que el resto de los involucrados y los compañeros de coalición, el PAN y el PRD, en un momento en el que las encuestas han publicado una intención del voto en favor de Delfina Gómez, de Morena, Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, que podría rondar entre los cuatro y hasta los 15 puntos de diferencia.