Buscan establecer protocolos para que deudores alimentarios cumplan con su obligación

La diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), Dulce Ventura Rendón, mencionó que se están realizando mesas de trabajo en la Legislatura local, con el objetivo de establecer protocolos en los Juzgados Civiles ante las demandas contra los deudores alimentarios.

Detalló que una de las maneras en la que los deudores alimentarios evaden su responsabilidad de brindar su respectiva pensión alimenticia a un menor o menores, es la no declaración de su salario, ya que hacen que su patrón no brinde la información sobre el salario del deudor o deudora y por lo tanto, no paga este derecho al o los infantes a pesar de la demanda hecha por el padre o la madre.

“Unas mesas de trabajo con la finalidad de establecer unos protocolos de actuación en los Juzgados Civiles donde se presentan demandas con los deudores alimentarios” comentó Dulce Ventura.

Aseguró que se tiene que garantizar el pago de esa pensión para que de esta manera, los deudores no tengan esta carga de forma “invisible”, y de esta forma se pueda hacer válido el otorgar esta pensión.

Puntualizó que se está trabajando en los mecanismos jurídicos que permitan garantizar al menor de edad la pensión alimenticia.

“Buscan la manera de evadir su responsabilidad (…)pues no declaran un salario y, por lo tanto, no hacen al patrón que diga cuánto gana y, pues, no tiene la obligación de pagarle al menor o las menores” explicó

Detalló que las mesas de trabajo se están llevando a cabo con asociaciones civiles, las cuales están siendo organizadas por la diputada local por el PAN, Mariela Morán; aseguró que el primer objetivo es escuchar las voces de los involucrados en este tema, y por lo tanto se están convocando a más personas y asociaciones.