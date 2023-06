Aumento salarial del 100% de regidores de Colón no es empático: Kuri

No es empático con la ciudadanía que los regidores del municipio de Colón hayan votado por aumentarse el sueldo en un 100%, y así pasar de recibir 45 a 85 mil pesos mensuales de dieta, situación que además podría no ser legal, consideró el gobernador del estado, Mauricio Kuri González.

Al respecto, reconoció el voto en contra del alcalde Manuel Montes, que en un comunicado de prensa, al igual que en la sesión de cabildo, rechazó la decisión argumentado justamente que el aumento salarial no podía ser autorizado sin antes revisarse el Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y municipios.

“Habría que revisar, porque creo que hay una ley que no permite que haya eso, entonces creo que tendrían que revisarlo. Es importante estar empático con los ciudadanos, aunque entiendo que el presidente municipal votó en contra, (aún así) creo que no es un buen mensaje para los ciudadanos. No es empático en estos momentos“, declaró.

Cabe recordar que Montes también expresó a sus colegas (entre los que hay miembros de su partido y de la oposición, así como un regidor independiente), que no votó en favor de la propuesta ante la “posibilidad de causar un daño al erario público” y recalcando que no se tenían las bases jurídicas y financieras correspondientes para justificar la medida.

También, en entrevista, el regidor independiente del municipio de Colón, Gaspar Trueba, argumentó por su parte que el aumento del 100% de dietas a los regidores de la demarcación tiene como objetivo de gestionar en favor de la ciudadanía; justificó su voto a favor debido a que son “muchas las peticiones” que realizan los ciudadanos.

“En mi caso, se da el voto a favor porque día con día son muchísimas las peticiones que tenemos y son muchísimas las que atendemos, por eso yo si me atrevo a dar la cara”, explicó Trueba.