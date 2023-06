Apagones en la UAQ iniciaron con obras en 5 de Febrero: Rectora

Los apagones y cortes de internet que se han registrado en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) comenzaron con el inicio de las obras de reestructuración de Paseo 5 de Feberero, informó la rectora de la casa de estudios, Teresa García Gasca, aunque acotó que los últimos días se han recrudecido.

Sin embargo, por ahora se desconoce la causa de las fallas, y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, así como la Comisión Federal de Electricidad, no han hallado la falla pese a los llamados de la universidad para tratar de resolverlos, y ante las revisiones que ya hicieron dentro de la UAQ y que corroboró que la falla es externa.

“Nos comunicamos a la secretaría y expresan que está fuera de sus manos. No sabemos de bien a bien de dónde viene la falla. Pueden ser producto de las obras, nos comentan que hay falta de material, exactamente no sabemos. Hicimos una revisión de nuestras instalaciones, pero la falla viene de afuera. Son muy frecuentes, no siempre se reportan porque han sido continuos a partir de la obra. No habían sido tantos cortes como el lunes pasado”, explicó.

El lunes, de hecho, la rectora realizó una conferencia de prensa a oscuras debido a los cortes y ahí alertó de la necesidad de resolver las fallas ante el funcionamiento de investigaciones que ocupan aparatos que deben estar encendidos en todo momento.

“Terribles, es la primera vez que la situación está así, hoy está muy fuerte. Ha habido cortes de forma paulatina, dos o tres al día, y también de internet. El problema de esto es que tenemos investigaciones de forma permanente, computadoras, refrigeradores, ultracongeladores, equipos que están haciendo trabajo de investigación y no pueden parar”, explicó el lunes.

La rectora celebró que hasta el momento no ha habido afectaciones permanentes ni de gravedad, aunque recalcó que los apagones sí afectan el funcionamiento de los trabajos universitarios.

“Se han registrado afectaciones, pero se han resuelto. No se ha tenido nada de gravedad como un equipo dañado permanentemente, pero sí hemos tenido afectaciones”, explicó.