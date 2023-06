AMLO pidió a consejeros del INE no “simular” la democracia

En una reunión que en la administración de Lorenzo Córdova habría parecido imposible, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral, en una reunión que calificó como una “nueva etapa” y cuyo mensaje para el Organismo Autónomo habría sido el no “simular” la democracia.

“Conversamos muy bien y el propósito es hacer realidad la democracia. Que se establezca una auténtica democracia. Que no se simule y se utilice la democracia como pantalla y que tengamos en realidad una oligarquía, el gobierno de los ricos, y que el pueblo no exista. Ahora hay un empoderamiento del pueblo.”, explicó.

Cabe recordar que al salir de la reunión, la titular del INE, Guadalupe Taddei, sostuvo que una relación buena con el poder ejecutivo es deseable y algo que ha sucedido siempre, pues también contribuye a la realización de las elecciones al garantizar la seguridad de los funcionarios y la papelería electoral, calificando la reunión de “sumamente cordial”.

“Siempre ha existido en la historia del Instituto una relación correcta con el Ejecutivo. No nos explicamos de otra manera la realización de los procesos electorales. ¿Y por qué no? Porque resulta que el Instituto no tiene como materia el tema de la seguridad. Es necesario estar cerca, al gobierno federal le interesa y le importa un organismo capaz de celebrar en elecciones normales, correctas, con niveles de excelencia”, explicó.

AMLO confiesa que intentó intervenir en votación de la Suprema Corte

En otro tema, el presidente López Obrador confesó que intentó comunicarse con los cinco de los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que votaron contra la reforma presidencial para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), esto con el fin de intentar convencerlos.

“Dije ‘ahora sí me voy a meter’ y hablo con cinco, con los cuatro que yo propuse y con el que ya estaba para garantizar los cuatro votos, hablo, uno por uno -me costó porque ya venían actuando mal, habían demostrado ser chuecos-, (…) para explicarles la importancia que tiene y hablé con los cinco, con dos no pude. Ya se los dejo de tarea a ustedes”, confesó el mandatario.

Cabe recordar que solo las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz Ahlf, sugeridas por el presidente de la República para llegar a ese puesto, y Arturo Zaldívar, fueron los tres ministros que votaron contra la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara para invalidar la incorporación de la corporación, que en su nacimiento se prometió tendría un mando civil, a las Fuerzas Armadas.