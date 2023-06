AMLO pide que se libere a funcionarios secuestrados en Chiapas “sin condiciones”

Se debe liberar sin condiciones a los 16 funcionarios administrativos de la Secretaría de Seguridad de Chiapas, pues son personas inocentes; además de que esta acción es ilegal y contraria a los derechos humanos, así lo pidió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Sobre la demanda del grupo que secuestró a los funcionarios, el presidente aseguró que tanto las autoridades locales, como las federales, investigarán a los tres funcionarios señalados de corrupción, sin embargo, pidió que se quite la exigencia y se libere a las 16 personas sin condición.

“Primero queremos que liberen, porque ese no es el modo, no lo vamos a aceptar, son inocentes. Están cometiendo un delito al tenerlos secuestrados, y si ellos dicen que lo hacemos porque hay tres funcionarios corruptos, la autoridad competente investiga si hay elementos, si hay pruebas de que estos servidores públicos son corruptos, si no, no, y eso mismo también lo va a hacer el gobierno federal, pero tiene que liberar a los que tienen secuestrados y son inocentes. Así de claro”, aseguró.

Ayer, el presidente causó polémica al asegurar que acusaría a los presuntos secuestradores con sus papás y sus abuelos si no liberaban a los trabajadores, mientras que el grupo criminal lanzaba un ultimátum para destituir a los jefes policiacos y mientras se realiza un operativo con mil elementos para buscar a las 16 personas.

Los funcionarios, cabe recordar, fueron privados de su libertad cuando se dirigían del Cuartel General cercano al Aeropuerto de San Juan, en Ocozocoautla, Chiapas. Las únicas personas que fueron liberadas fueron las 17 mujeres que acompañaban a los hombres ahora secuestrados.

Los videos del secuestro de los 16 empleados se hicieron virales y los presuntos delincuentes dieron la condición de dar de baja a Francisco Orantes Abadía, subsecretario de Seguridad Pública; Roberto Yahir Hernández Terán, director de la Policía Estatal Preventiva; y Marco Antonio Burguete Ramos, director de la Policía Estatal Fronteriza.

Además, en el último de los videos, dieron un plazo hasta ayer 28 de junio para dar con el paradero de Nayeli Cyrene Cinco Martínez, que en otro video viral se ve cómo el 22 de junio su casa es rodeada por un comando de camionetas, intenta huir por la azotea con sus hijos, pero finalmente fue secuestrada y se desconoce su paradero.