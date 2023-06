AMLO defiende a Ebrard por presunta red de corrupción cuando gobernó CDMX

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, defendió esta mañana al excanciller de la República, Marcelo Ebrard Casaubón, sobre la presunta trama de corrupción que lo relacionaría con contratos de obras a cambio de departamentos de lujo, pues consideró que el exjefe de gobierno de la Ciudad de México fue víctima de una persecución política.

Al preguntarle Sósimo Camacho, reportero de la revista Contralínea, el presidente respondió que no está tomando partido por él, que desconocía del expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que es “extraño” que la entonces Procuraduría General de la República, encabezada por el hoy preso Jesús Murillo Karam, haya cerrado la investigación.

“No conocía de este expediente, ¿pero por qué lo defiendo? No es por estar tomando partido, yo nada más voy a esperar lo que opine la gente. Sí, sabía que Marcelo fue objeto de una persecución, por eso es extraño que se haya cancelado un proceso en su contra, porque era mal visto por el gobierno anterior, no puede haber una denuncia sin tener estos elementos y menos en esta temporada cuando se va a decidir quién va a ser el coordinador de la 4T. Que se siga investigando”, consideró.

Según la investigación, iniciada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, se indica que empresas de Ebrard habrían otorgado concesiones y permisos de terrenos expropiados para realizar obras en Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, así como para desarrollos inmobiliarios en Santa Fe, y se habrían encontrado pruebas de un presunto “esquema de corrupción y lavado de dinero” a través de transferencias y depósitos millonarios.

Este dinero, se habría utilizado para la compra-venta de inmuebles cuyas empresas o personas morales fueron beneficiadas por estas concesiones del gobierno capitalino durante el gobierno de Ebrard, siendo familiares y corporativos relacionados con el excanciller y hoy candidato presidencial. Las pesquisas, sin embargo, se detuvieron y la denuncia fue desestimada.

Por ahora, el presidente de la República pidió a la prensa evitar preguntar sobre las “corcholatas” de Morena, y podría beneficiar o perjudicar a los contendientes de su partido a sucederlo.

“Les pediría de manera muy respetuosa, afectuosa, que no se traten estos temas o que me lleven a tratar estos asuntos, porque voy a contestar, ustedes son libres, pero sí, no quiero participar y que se sienta que estoy a favor o en contra, tengo que mantener el equilibrio, estoy obligado a eso”, recordó.