Acueducto III avanza y hay apoyo de la Federación: Kuri

El proyecto del Acueducto III sigue avanzado y sí cuenta con el pleno apoyo del gobierno federal, sostuvo el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, esto pese a que la semana pasada el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconociera que no es una prioridad a 15 meses de que finalice su gobierno.

Al respecto, coincidió con el presidente y el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quienes argumentaron que son temas técnicos, entre ellos la asignación del agua para Querétaro, lo que ha dilatado el inicio de las obras.

“Vamos muy bien. Lo que comentó el señor presidente es que vamos a tener todo el apoyo. Lo que necesitamos primero es la asignación del agua y a partir de ahí vemos el financiamiento. Seguimos trabajando, el día 22 se reunieron gente de Conagua, CFE y gobierno (estatal) para ver el proyecto”, explicó.

Ante esto, el gobernador no descartó que este sea un proyecto que trascienda sexenios, pero acotó que la intención de su gobierno es que empiece a trabajarse en el financiamiento el próximo año, aunque sea el gobierno federal siguiente con el que se defina el monto de los recursos que otorgará.

“Cuando Paco Garrido hizo el Acueducto II no lo terminó él, se terminó el siguiente sexenio y otro partido. Lo más importante es obtener la asignación (de agua), yo espero que este año nos entreguen la asignación y vemos lo del financiamiento para empezar a trabajar el próximo año”, agregó.

Por ello, no se han revisado por completo los costos del proyecto, que podría costar 6 mil millones de pesos, ni tampoco si se pedirá un financiamiento para poder pagarlo.

“No he visto nada del financiamiento hasta no ver los costos. No voy a empezar a ver los costos hasta ver la asignación del agua. Vamos en camino, es un proyecto muy grande, llevan tiempo las pláticas, pero hay muy buena voluntad del gobierno federal”, puntualizó.