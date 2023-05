Querétaro registró la entrada de 150 personas migrantes

La semana pasada se registró la entrada de al menos 150 personas, en situación migrantes, a Querétaro, y que se encuentran dispersos en el estado, acampanado algunos fuera de la estación migratoria que cerró, otros cerca de la Alameda, algunos más en la Estancia del Migrante de la Marista, y otros más que ya dejaron el estado en autobuses.

Por esta situación, el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, pidió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que las autoridades federales reanuden la vigilancia y registro de las personas en situación migratoria. Además de acelerar la reapertura del centro migratorio para que estas personas, en tránsito a Estados Unidos, tengan donde pernoctar de forma segura.

“Le comenté el tema de migración, que me preocupa muchísimo, tenemos cerca de 150 migrantes de quienes no sabemos su status migratorio. Se comprometió a hablar con la gente de (Instituto Nacional) Migración. No tenemos ni competencia, ni facultad, ni recursos. No tenemos forma de hacer nada y necesitamos que el gobierno federal se haga responsable de su competencia”, sentenció el mandatario.

Según datos obtenidos por el gobierno estatal, Segob -por órdenes del gobernador, y pese a no tratarse de su competencia- 68 personas se encuentran en el albergue de la Universidad Marista, mientras que al rededor de 74 abandonaron ya el estado, asimismo se estima que un número indeterminado se encontrarían dispersos por otras áreas de la zona metropolitana.

Al respecto, la secretaria general de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, recordó que fue la ciudadanía la que informó al gobierno del campamento que se instaló a las afueras del Centro Migratorio que se encuentra cerca de la Zona Militar, además de que se ha registrado su presencia en la Alameda y la Terminal de Autobuses.

“Del día que llegaron, tuvimos información, no porque fuera oficial, sino la propia ciudadanía nos brindó, que había algunos grupos de migrantes afuera del la estación del INM (cerrada). Ahí 40 personas, otros en la zona de la Alameda, otros más en la Terminal. Al rededor de 70 personas se fueron a la Terminal a buscar su traslado a diferentes puntos (a Reynosa, a Tijuana). Y otros más, al rededor de 60, se instalaron en la Casa del Migrante (Marista) unos días”, informó.

En ese sentido, recordó que el registro de las personas migrantes, así como el otorgamiento de los permisos de tránsito y visas humanitarias son competencia federal, por lo que las estatales lo realizan y no pueden retener a las personas migrantes.