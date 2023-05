Mauricio Kuri pide a Morena que dejen a su gobierno fuera de sus grillas

“¿Yo qué tengo que ver?”, así reaccionó el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, a las declaraciones del senador de Morena, Gilberto Herrera Ruiz, quien aseguró la semana pasada que el mandatario de Querétaro apoyaba al canciller Marcelo Ebrard, con miras a la sucesión presidencial de 2024. Además, aseguró que únicamente apoyaría a candidatos respaldados por Acción Nacional.

“Yo, si apoyara (a alguien), sería del PAN. Lo que estoy haciendo es apoyar a Querétaro. Ahora sí que, ‘si no les cabe, que no repartan’, ¿pero yo qué tengo que ver?. Eso sí, son broncas de ellos y que no nos metan a nosotros. Yo pertenezco a otro partido, soy gobernador y gobierno para todas y todos”, expresó el mandatario entre risas.

Sobre el escándalo que envuelve a la Secretaría del Bienestar en Querétaro, tras las declaraciones de Santiago Nieto, quien aseguró se entregaron dádivas a ciudadanos para apoyar a Claudia Sheinbaum en el evento organizado por el Partido Verde en Humilpan; el gobernador consideró que son temas de aquel partido y no tienen que ver con ellos.

“Yo creo que chamba mata grilla; yo coincido en que los programas sociales son muy buenos, pero también es muy bueno el trabajo. También como gobierno del estado estamos haciendo programas sociales, apoyando a las más vulnerables. Son temas entre ellos, más bien que ellos platiquen y se pongan de acuerdo. Yo no tengo por qué meterme en los temas de un partido político que, a parte, ni es el mío”, expresó.

Cabe recordar que Herrera negó, una entrevista para Presencia Universitaria en la televisión pública propiedad de la UAQ, que exista un uso faccioso y electoral de los programas sociales en la delegación que él encabezó antes de ser senador y, sostuvo, Kuri apoya al canciller de la República.

Asimismo, el senador consideró que Ebrard buscará cambiar las reglas de la elección del candidato para que no se trate de una encuesta, esto debido a que consideró que no las encuestas no favorecen al canciller y sí a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Por eso no nos quejamos que Kuri esté apoyando a Marcelo Ebrard, es claro que el gobernador de aquí lo está apoyando. Pero en la encuesta hasta él va a poder participar, entonces aceptamos lo que el presidente ha propuesto. Hasta el PAN va a poder participar en esta encuesta”, explicó.