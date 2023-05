FeliFer llama a reconocer errores en estrategia de seguridad de Calderón

El Partido Acción Nacional debe reconocer los errores que se cometieron en gobiernos pasados, en especial en el de Felipe Calderón, cuya “Guerra contra el Narcotráfico” inició una vorágine de violencia que, según estimaciones, ha dejado 400 mil muertos y al rededor de 11 mil personas desaparecidas; consideró el diputado federal, FeliFer Macías Olvera.

Sostuvo que no se va a “rasgar las vestiduras por justificar algo que no se haya hecho bien”, en especial en el tema de seguridad y, agregó, no se debe “defender lo indefendible”, en una situación en la que ya tienen responsabilidad todos los partidos políticos.

El Partido Acción Nacional también debe reconocer su responsabilidad en los errores que se cometieron en los gobiernos que abanderó, esto como la única forma posible de construir un proyecto que convenza a los ciudadanos con miras a las elecciones de fin de sexenio; opinó el legislador.

“Yo lo he dicho cada vez que sale el tema de Calderón; Acción Nacional ha tenido grandes gobiernos, grandes aciertos y también grandes errores. Si queremos como partido a nivel federal ser la opción real para cambiar este país, es aceptar los errores y presumir nuestros logros”, sentenció el representante popular.

Además, para diputado panista, los comentarios vertidos por el ex presidente Calderón, donde equiparó a la dirigencia actual del PAN con prácticas de “división, exclusión”, así como con prácticas antidemócratas, a las que le echan en cara también al presidente López Obrador. Para el legislador, esto sólo genera una división innecesaria en un momento donde el PAN debe buscar un abanderado de las demandas ciudadanas.

“Estos comentarios en nada abonan y están diciendo al PAN, (comentarios) por parte de Felipe Calderón; es división. Demos la vuelta al pasado con lo bueno y lo malo y vayamos unidos como panistas rumbo a 2024 porque hay un voto opositor a la expectativa, esperando a ver quién será el abanderado presidencial que canalice el movimiento de la sociedad civil.

Claro que tienen culpa! Por la manera en que dividieron, excluyeron, atropellaron y cancelaron la democracia interna y la participación ciudadana en @accionnacional para imponerlo. Hoy siguen siendo parte del problema y no de la solución, pues siguen teniendo al PAN cerrado a los… — Felipe Calderón 🇺🇦 (@FelipeCalderon) April 30, 2023

Cabe recordar que antes de las elecciones de 2018, Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala, renunciaron al PAN tras la elección de Ricardo Anaya como abanderado de la alianza con el PRD para enfrentar a López Obrador, esto pues buscaban que fuera Zavala la que liderara la candidatura panista y situación por la cual se lanzó como candidata independiente (candidatura que no prosperó). Aún así, después de unos años la ahora diputada volvió a las filas del partido conservador.