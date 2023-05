Es nuestra responsabilidad cambiar la cultura de segregación de género: Sedesoq

Es responsabilidad del gobierno y de la sociedad civil, cambiar la cultura de la discriminación por género que ha establecido una enorme brecha de desigualdades entre hombres y mujeres, consideró el secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes Lámbarri, esto al inaugurar el seminario “La importancia de la Percepción de Género en el Ciclo de las Políticas Públicas”.

El evento, que versa en torno a las evaluaciones de las políticas públicas se realiza en el marco de “revoluciones” sociales, consideró el funcionario, que sin embargo, no han terminado con la desigualdad de género que, según el Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY), ha provocado que el 84% de las personas excluidas del mercado laboral sean mujeres.

“Nos toca la gran responsabilidad de cambiar la cultura que data de tanto tiempo. Los cambios que se han tomado nos han permitido ver grandes revoluciones en la sociedad. Pero aún falta mucho por hacer, y lo haremos de la mejor manera, que es con la cooperación de los órganos de gobierno, la academia, la sociedad organizada y la sociedad en general”, subrayó el funcionario.

Para el funcionario, es necesario que se hagan estas evaluaciones para seguir mejorando en las políticas públicas que vayan resolviendo realmente las desigualdades de género y, así, aumentar la movilidad social de las mujeres de tal forma que comience a significar la igualdad de género sustantiva.

“Lo que no se mide, no se puede mejorar; por eso estos foros son de importancia para medir el alcance de las políticas públicas a través del intercambio de ideas. Nos reunimos para apuntalar el quehacer público en favor de una sociedad más igualitaria”, expresó el funcionario.

Según el CEEY, el análisis de los datos del INEGI reveló que el 59% de las mujeres que no pudieron laborar (y así aspirar a la movilidad social) fue debido a razones de género como estar embarazada, no tener quién cuide a las infancias o el no tener el permiso de algún familiar para poder trabajar.

El igualar la participación de la mujer y el hombre en el mercado laboral, significaría un aumento del Producto Interno Bruto un 3.6% anual y sumado a su crecimiento actual, lo que significaría que en 10 años crecería la riqueza del país en un 43%, siendo que se tiene igualmente comprobado con los datos que el 63% de las mujeres a las que se les dan estancias de cuidado infantil logran superar su situación económica de origen.

Esto, sin embargo, se enmarca en una problemática que no ha logrado ser resuelta pese a las políticas públicas implementadas en décadas, y que se mantienen pese a los cambios de discurso; según la Encuesta sobre Discriminación del INEGI, casi el 24% de las personas manifestaron haber sido discriminadas por su género y el 16.5% lo sufrió por su clase social.