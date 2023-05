El PAN no está dividido en Querétaro; Kuri llama a la unidad

El Partido Acción Nacional en Querétaro no está dividido y es normal que exista una variedad de opiniones, como lo que han expresado Guillermo Vega, coordinador de los diputados panistas, y la presidenta del PAN local, Leonor Mejía; consideró el gobernador Mauricio Kuri González.

Esto, después de que Vega Guerrero, representante por San Juan del Río, expresara que Morena tiene posibilidades de arrebatarle municipio a Acción Nacional, situación que provocó que Mejía le respondiese que se enfocara en legislar y dejara que el alcalde de San Juan del Río, Roberto Cabrera, diera resultados.

“Leonor no se va (no renunciará a la dirigencia del partido). Está haciendo un buen trabajo. Está encaminando fuerte en el PAN, está conciliando. Y Memo Vega es un buen activo del PAN. Acción Nacional es un partido vivo y unido. No le veo mayor problema; quizá los adversarios son aquellos que quieran vernos desunidos. El partido está unido. Siempre hay cosas así, aquí sabemos que sin unidad somos menos competitivos”, consideró el mandatario.

Cabe recordar, que el diputado Guillermo Vega ha expresado la necesidad de establecer una forma de elección de candidatos que no divida al partido, y evitar esperar una alianza con el PRI porque es mejor estar “solos que mal acompañados”. Opiniones a la que se suma esta declaración en la que pide reconocer que Morena podría arrebatarles el segundo municipio más poblado del estado.

“Es algo que no vamos a tapar con un dedo y negarlo no da ventaja, al contrario, nos da desventaja. En San Juan de Río se ve un escenario importante, entonces ahí tenemos un campo de participación”, expresó.

Asimismo, y pese a que Mauricio Kuri a negado en reiteradas ocasiones el querer ser el abanderado del PAN a la presidencia de la República en 2024, Vega Guerrero sostiene que tiene el perfil para poder serlo, al igual que otros aspirantes del PRI.

“Mauricio Kuri a mi parecer hoy él sería un gran aspirante para ser candidato presidencial del PAN, tiene un perfil propicio para que encabece. Él ha dicho que no, pero bueno, espero que lo replantee, porque sin duda, le doy más puntos que a Mauricio Vila Dosal y que otros aspirantes como Santiago Creel”, concluyó el legislador.