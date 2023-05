Ante caída del ‘Plan B’, AMLO apuesta por obtener mayoría calificada en el 2024

Ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar la primera parte del ‘Plan B’ de reforma electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que los legisladores del bloque oficialista no violaron los procesos democráticos para aprobarla y aseguró que la decisión es producto del apoyo del Poder Judicial a una “minoría rapaz”.

“No violaron absolutamente nada, nada. Pero en un acto de prepotencia y autoritarismo se atreven a cancelar la ley electoral porque están al servicio de una minoría rapaz, que se dedicó saquear al país y quieren regresar por sus fueros, ahora con el apoyo del Poder Judicial”, acusó.

Ante ello, López Obrador anunció que el ‘Plan C’ consistirá en lograr una mayoría calificada en las elecciones de 2024 que le permita al oficialismo, además de hacer una nueva reforma electoral, una reforma también al Poder Judicial para que los ministros de la Corte sean electos por el voto popular como lo establecía la Constitución de 1857, es decir, en tiempos de Benito Juárez.

#EnLaMañanera | 'Antes de que yo termine voy a enviar tres reformas constitucionales'; el presidente @lopezobrador_ informa que la primera que buscará será la del Poder Judicial, por lo que enviará una iniciativa para que los ministros sean elegidos por voto. pic.twitter.com/TyZTfOjnBk — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) May 9, 2023

“Para que el pueblo elija a los ministros como lo establecía la Constitución liberal de 1857, como en la época del presidente Juárez. El pueblo es el que puede purificar la vida pública, pero primero hay que tener una mayoría calificada en el Congreso”, indicó AMLO.

Por otra parte, ante el voto del ministro Arturo Zaldívar para también invalidar la reforma, López Obrador dijo que no decepcionó, pues su decisión se habría debido a presiones del bloque conservador que, aseguró, lo que buscan es proteger intereses “de la oligarquía del país”.

Hay quienes piensan que son dueños de la Constitución, que su visión es la única correcta. Pero en una democracia la legitimidad de los jueces no descansa en el sentido de sus votos, sino en los argumentos que los respaldan. Solo así la sociedad puede distinguir las decisiones… — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) May 9, 2023

“Hay un entorno muy conservador. Muchas presiones, muchas presiones del bloque conservador, que tiene uno de sus brazos en la abogacía. Es muy difícil encontrar abogados que defiendan al pueblo, son minoría, porque a todos los formaron para proteger intereses de las minorías, de la oligarquía”, acusó.

Cabe recordar que la Corte invalidó la primera parte del proyecto presidencial, pues se argumentó que no se cumplieron con requisitos legislativos como incluirlo en la gaceta parlamentaria o que no la dictaminaran en comisiones, y que se haya hecho con 24 horas de antelación a su aprobación, ya que para la ministra presidenta, Norma Piña, así como para otros ocho integrantes de la Corte, no cumplió con los requeridos democráticos.

“Nuestro país es una democracia constitucional, uno de sus principios fundamentales es que las decisiones deben de ser tomadas mediante procedimientos democráticos”, expresó la titular del Poder Judicial.

Así votó Norma Piña a favor de invalidar el plan B de AMLO "Nuestro país es una democracia constitucional, uno de sus principios fundamentales es que las decisiones deben de ser tomadas mediante procedimientos democráticos" expresó la ministra presidenta de la @SCJN. pic.twitter.com/7c8XQzVcO0 — Político MX (@politicomx) May 8, 2023