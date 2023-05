AMLO responde a Creel por apoyo a panistas presuntamente vinculados con el “Cártel Inmobiliario”

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respondió esta mañana a Santiago Creel, titular del poder Legislativo, ante el apoyo del bloque opositor hacia Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN, y a Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, esto tras lo que consideran una persecución política por su presunta participación en la trama de corrupción investigada por la fiscalía capitalina y liderada por el “Cártel Inmobiliario”.

Acusándolos de “clasistas, racistas y corruptos”, el presidente consideró que el mensaje que dirigió Creel Miranda —quién recordó es aspirante presidencial por la oposición— debió dirigirse “al pueblo”, sosteniendo que pareciera que la oposición ignora su existencia.

“Estaba viendo una reunión del bloque conservador y uno de los aspirantes, Creel, dirigiéndose a mí: ‘escucha Andrés Manuel, si nos toca a uno nos tocas a todos y no vas a poder’. Ya pues, pero no es conmigo, es con el pueblo, háblenle a la gente, háblenle al pueblo. Piensan que no existe el pueblo”, señaló.

"El otro día estaba escuchando a Santiago Creel @SantiagoCreelM dirigiéndose a mi 'escucha Andrés Manuel si nos tocas a uno nos tocas a todos y no vas a poder', pero no es conmigo es con el Pueblo, que le hablen pueblo. No respetan al Pueblo": López Obrador @lopezobrador_ pic.twitter.com/muqNmeLaWt — Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) May 8, 2023

Cabe recordar que la semana pasada, actores de la oposición respaldaron a ambos funcionarios panistas que, según ellos, están siendo vinculados con el llamado “Cártel Inmobiliario” en Ciudad de México, aunque la Fiscalía General de Justicia capitalina ha aclarado que no se les está investigando directamente a ellos, acotando que aun así pueden ser llamados a declarar.

“Andrés Manuel López Obrador, te hablo de tú porque te has alejado de tu compromiso de guardar y hacer guardar la Constitución. En vez de ser un jefe de Estado, te has dedicado a dividirnos, a confrontarnos, a insultarnos día tras día. Así es que, Andrés, míranos bien, aquí estamos, y estamos unidos. Aquí tocas a uno y tocas a todos”, expresó en su discurso el presidente de la Cámara de Diputados.

Mientras las corcholatas se pelean entre sí por sus intereses personales, aquí estamos unidos porque nuestro único interés se llama México. Andrés, venos bien, porque estamos fuertes y listos para vencer al mal gobierno en el 2024.#RescatemosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/CukUOwrx1f — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) May 3, 2023

Cabe recordar que esta presunta trama de corrupción consistiría en el otorgamiento de contratos a empresas ficticias durante el proceso de demolición tras los sismos de 2017 en la capital del país, y cuyo monto ascendería a los 200 millones de pesos, por el que ya fue detenido el exalcalde panista, Cristian Von Roerich y su hermana, Sofía (detenida en Juriquilla), así como tres funcionarios más.