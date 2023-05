AMLO despierta el fantasma del “golpe de Estado técnico” por parte de la Suprema Corte

Por primera vez desde el inicio de sus desencuentros con el Poder Judicial, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, despertó el fantasma del “golpe de Estado técnico” al considerar que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación violan la Constitución, además de neutralizar el margen de maniobra del Poder Ejecutivo.

“Una cosa es que violen la Constitución, a ver, que me digan los ministros si no la están violándola, cobrando más de lo que cobra el presidente, y otra es querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo. O sea que ya no ejecutemos nada. Es cancelar un poder, sería un golpe de Estado técnico”, dijo, esto tras las recientes caídas del Plan B electoral, de las suspensiones definitivas de tramos del Tren Maya, así como el evitar que los proyectos primordiales del gobierno sean declarados de seguridad nacional para reservar información.

También, consideró que “es muy difícil defender a la Corte”, primero por lo que, recordó, es la contratación de una trabajadora del poder judicial que trabajó también con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en estados unidos y declarado culpable de narcotráfico.

Esta trabajadora es Sonia Vargas Terrero, que se desempeñó entre 2009 y 2011 como directora de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal y que, ahora, fue contratada como directora de Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal. Además, se le acusó, por parte del gobierno, de adjudicar contratos a Nunvav Inc., empresa de la García Luna era beneficiario, esto a pesar de que se trataba de su jefe directo.

“Ya mañana les voy a dar el dato, que también estaba de administradora y está ahí. Parece que trabajaban juntas, la que dimos a conocer, la señora abogada y esta otra que mañana o pasado, que también la contrataron, la Corte, para no personalizar. Pero no tiene ella demanda, pero sí trabajó ella ahí, con García Luna, y tiene un trabajo en la Corte administrativo, de manejo de fondos”, dijo.

También, criticó la iniciativa de un grupo de senadores del PAN que buscaba que lo destituyeran a él, al secretario de Gobernación, al de la Defensa Nacional y al de Marina por “desacato judicial” y que, sin embargo, fue una propuesta que fue dada de baja por el coordinador de los senadores conservadores, Julen Rementería, al asegurar que su divulgación fue un “error del personal de apoyo” del senado y no fue avalado por el grupo parlamentario.

“Un senador del PAN presentó una iniciativa, luego la retiró, ese sí, muy cercano al pensamiento fascista, porque ya dije que no hay fascismo. Pero ese planteó eso que se me destituyera, que la Corte me destituyera y era tan absurdo que tuvo que retirarlo, y le echó la culpa a sus asesores”, agregó.