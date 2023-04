No ameritaría investigación incendio en Legislatura por instalación de paneles solares: Graciela Juárez

Según la información disponible, el conato de incendio que se dio en la sede del Poder Legislativo local no ameritaría investigación para deslindar responsabilidades, aseguró la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Gracia Juárez, esto después de que el diputado panista, Antonio Zapata, pidiera que se realizaran pesquisas sobre la razón por la que las alarmas contra incendios en el edificio no se activaron.

Esto se debió, según la funcionaria, a que en el techo del edificio no hay detectores ni alarmas contra incendios, agregando que fueron los brigadistas del Congreso, y no los bomberos o personal de Protección Civil, quienes apagaron el pequeño incendio que se dio durante la instalación de los paneles solares en el edificio.

“Ese es un tema de una declaración que yo respeto mucho. No se ha hecho nada de momento, no se ha hecho nada. Es una declaración personal (de Antonio Zapata). Platicando con el oficial mayor (me dijo) que se llevó a cabo un conato de incendio en el techo y que atendieron los brigadistas que tenemos aquí, hay extintores allá arriba. No tenemos alarmas allá arriba, por eso no se activaron”, argumentó Juárez.

Sobre la licitación y la empresa encargada de instalar dichos paneles, la también coordinadora del grupo parlamentario del PRI dijo desconocer los pormenores y, aclaró, hasta se termine la instalación y la Comisión Federal de Electricidad dé luz verde para su funcionamiento pleno, será cuando informe más detalladamente sobre ello.

“Me interesa involucrarme y conocer la información para poderles contestar. Entiendo, platicando con oficial mayor este tema; están apenas terminando o se acaba de concluir la instalación y no está liberada por la CFE”, dijo.

Esto se debe, acotó, a que ella únicamente trata temas legislativos y no administrativos del funcionamiento del Congreso estatal, y sostuvo que esto es responsabilidad de Oficialía Mayor, tanto el tema del incendio como los pormenores de la licitación del proyecto.

“Nosotros como Mesa Directiva no nos involucramos en ese tema y más (yo) que acabo de entrar. Es un tema administrativo que tiene que ver Oficialía Mayor. El proceso (de licitación) lo lleva Oficialía Mayor”, aseguró.