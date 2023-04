Lupita D’Alessio invita a “Gracias”, último concierto en Querétaro

Los “nervios” están a flor de piel para Ernesto D’Alessio, quien esta mañana se dijo preparado para presentarse junto a su madre, Lupita D’Alessio, en el último concierto en Querétaro y que se enmarca en su última gira tras una carrera musical de 50 años, lo que la ha posicionado como una de las intérpretes más reconocidas del país.

Aunque el hijo de la intérprete se dijo preparado para acompañar a su madre en su última gira, recordó que los “nervios” están a flor de piel, pues su madre es una persona perfeccionista que buscará, por su puesto, que los espectáculos de su última gira estén a la altura de una última gira.



“Si bien no es una artista formada en academia, tiene un oído absoluto; una desafinación y mi madre volteará y te lo hará saber. Uno se pone muy nervioso, porque quien te voltea a ver, es una mujer que no falla”, destacó el cantante.

De la mano de Viko Entertainment, en el concierto, D’Alessio interpretará canciones a dueto con su hijo, será uno de los proyectos conjuntos de su familia, y Ernesto recordó el reto que significa cantar junto a una cantante experimentada y con una voz que ha embellecido los escenarios desde hace cinco décadas.

“Mi mamá ha hecho pocos duetos. Cuando comencé yo no empecé (mi carrera) no lo hice en ningún dueto con ella hasta una gira en la que yo cantaba ‘Como un día de domingo’. Un día me invitó a cantar ella ‘Ni Guerra ni Paz’ y se me pusieron los dedos de punta porque es un emblema de ella y en la que necesitan un rango vocal entrenado”, subrayó.

México conoció a “La Leona Dormida” y durante estas cinco décadas ha impresionado al público con interpretaciones en canciones icónicas como ‘Mi Corazón es un Gitano’, ‘Ese Hombre’, ‘No Preguntes con Quién’ y ‘Acariciame’, que para su hijo significan retos a la hora de interpretarlas junto con ella.

“Para mi mamá su música no se debe cantar bonito, se debe interpretar. Es la parte más difícil de cantar música de Lupita D’Alessio”, declaró el intérprete, que se dijo preparado para presentarse ante el público queretano, tierra en la que no se había presentado desde hace más de un lustro.

Este concierto ya agotó los boletos plata y Viko, organizadores del evento, recordaron que quienes compraron boletos para la Plaza de Toros -sede anterior del concierto, pero que se cambió hace tres semanas- serán igualmente válidos y únicamente hay que acudir al Auditorio Josefa el día del concierto.