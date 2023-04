El PAN flaquea a nivel nacional: Kuri

El Partido Acción Nacional (PAN) y su dirigencia federal están como “caballada flaca”, por lo que necesita que que se le inyecte más “valentía” para lograr una victoria en las elecciones de este año y en 2024, consideró esta mañana, desde su conferencia de los lunes, el gobernador del estado, Mauricio Kuri González.

“Veo la caballada flaca a nivel nacional por parte del PAN. A mi partido me gustaría inyectarle más valentía. Es un parido que se fue formando en la oposición y en la lucha del esfuerzo. No existen elecciones fáciles, pero mi preocupación es a nivel nacional y que dé una caballada flaca. Me gustaría ver un partido más moviéndose hacia buscar la victoria”, sostuvo.

Sobre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que él ve dos organizaciones, “donde la gente era de palabra”, sin embargo, pese a las posibilidades de ganar en el Estado de México y aún más en Coahuila, consideró que el Revolucionario Institucional la tiene “muy complicado”

Además de esta inyección de vitalidad, consideró el mandatario, se necesita que el partido vaya unido, pues el PAN es de triunfadores y no de administradores de errores. Cabe recordar que, a penas la semana pasada, el partido mostró divisiones cuando los diputados azules se unieron a Morena y al PRI para modificar las atribuciones del Tribunal Electoral, cuando durante meses reprocharon que se intentara hacer por ello partido en el gobierno.

“Me gustaría inyectarle vitalidad y decirle que, a nivel nacional, se puede ganar, siempre y cuando vayamos unidos. Este es un partido de triunfadores, no que uno que administra errores”, sentenció el mandatario.

Finalmente, evitó posicionarse sobre una posible réplica de la Alianza Va por México también en Querétaro y, sostuvo, su gobierno está centrado en dar resultados que hagan que la ciudadanía considere darle la confianza a su partido de nueva cuenta, resolviendo los retos en Movilidad, Seguridad, entre otros.

“En el PAN-Querétaro está unido y que sabe aquí se está jugando algo muy importante que es la seguridad del estado, se a puertas por las instituciones y por llegar al siguiente nivel. Buscamos un gobierno cercano”, sostuvo.

Cabe recordar que el PAN local se ha mantenido a la espera de los resultados de las elecciones en Coahuila y el Estado de México para decidir si sería conveniente una alianza en un estado en el que, en los comicios en los que llegó Kuri a la gubernatura, también se llevaron mayoría en el Congreso, dos senadurías y casi todos los gobiernos municipales.

“Hay que decir que no se pierda el partido en una alianza que no sé que le pueda dar. En Querétaro en las últimas dos elecciones ganamos solos y corresponderá al partido definir si va en alianza”, sostuvo.

