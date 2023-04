Amparo impide que se renueve licencia de Gasolinera del Porvenir: Municipio

Después de que la empresa Servicio Malenny SA de CV expresara en un comunicado que “lamenta” los hechos sucedidos en diciembre, cuando un grupo de golpeadores agredió a vecinos y tres periodistas, y en el que agregaron que tienen todos los permisos necesarios para abrir, hoy funcionarios municipales negaron que esto pueda suceder, al menos, en el año y medio que le resta a la administración de Luis Nava.

“Lo hemos marcado, el tema de la licencia de funcionamiento; la posición del municipio es no otorgarla para que opere”, subrayó el secretario de gobierno, Arturo Molina, mientras que Tania Palacios, secretaria de Desarrollo Sostenible, agregó que “la gasolinera no puede funcionar sé, porque no se tiene su licencia de funcionamiento”.

Como recordaron, los vecinos promovieron un juicio de amparo en el que la justicia mexicana otorgó a los vecinos una suspensión definitiva y, al terminar el litigio, el empresario podría “manifestar su intención” de que busque que se opere de nuevo. Al respecto, el secretario Molina sostuvo que se tendrán que respetar las órdenes judiciales en cualquier sentido; ya sea en favor del empresario o de los vecinos.

“Si hay un juez que determina otra cosa, no tenemos opción o entraríamos en desacato. Lo que determine jurídicamente, pero la posición hoy es clara. Los vecinos hicieron un amparo y hay una suspensión definitiva con la que no se puede hacer nada”, subrayó.

Por ahora, Palacios Kuri recordó que no ha habido intención formal de renovar la licencia, cuyo plazo termina este 30 de abril, es decir, este domingo y, sostuvo que el amparo impide que se les pueda otorgar de todas maneras.

Cabe recordar que en diciembre pasado, vecinos se manifestaron contra lo que parecía la inminente apertura de la gasolinera después de más de una década de esfuerzos por evitar que así fuera, pues argumentan la peligrosidad de que se encuentre frente a un kínder y un hospital.

Sin embargo, un grupo de golpeadores que acudieron en camionetas con placas y logos tapados, y acompañados de una patrulla del Estado de México con todo y policía, agredieron a golpes a tres reporteros locales, quienes cubrían el hecho, lo que provocó una movilización policial para detener a 44 personas que, finalmente, fueron liberados. Esta situación, consideró la empresa en un comunicado, fue “lamentable”.