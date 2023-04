AMLO reitera desacuerdo a proceso contra Trump

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, consideró que el proceso legal contra Donald Trump, por el que ayer fue arrestado y procesado en Nueva York, tiene tintes electorales cuya finalidad es evitar que llegue a la presidencia de Estados Unidos el próximo año.

“Mantengo mi postura de que no debe de utilizarse lo jurídico, los asuntos supuestamente legales con propósitos político–electorales, por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump”, subrayó.

Para López Obrador, el proceso legal en contra de Trump, por supuestamente haber sobornado a una actriz de cine para adultos para evitar que revelase una relación extramarital, es similar a lo que le sucedió a Pedro Castillo en Perú y a él mismo cuando se buscó desaforarlo para evitar que participara en las elecciones de 2006.

“Miren lo que le hicieron a Pedro Castillo en el Perú, lo que me hicieron a mí aquí, que me desaforaron porque no querían que yo apareciera en la boleta como candidato a la presidencia, ese era el fondo de todo, que sea el pueblo el que decida, hoy no hay que tenerle miedo al pueblo y tenerle confianza”, recalcó.

También recordó que el sistema electoral de Estados Unidos sí le permite a Trump participar y llegar a la presidencia pese a tener un proceso penal en su contra e inclusive si es condenado, sin embargo, para López Obrador todo se trata de una cámara de desprestigio.

“Es que legalmente sí puede participar, sí, allá sí, aquí no, pero allá puede participar, pero de todas maneras está expuesto a una campaña de desprestigio bajo la máxima de que la calumnia, cuando no mancha tizna”, sentenció.

Trump es el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en ser imputado de un delito penal, pues se le responsabiliza por 34 delitos de falsificación de registros mercantiles. Además, según el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, Trump orquestó una trama ilegal en la que se emitieron tres pagos para evitar que personas que tenían información dañina sobre él, lo dieran a conocer públicamente antes de las elecciones presidenciales de 2016.