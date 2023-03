Titular de la Notaría 51 es vinculado a proceso por violencia de género

Juan “N.”, titular de la Notaría 51, fue vinculado a proceso este lunes por el delito de violencia de género en contra de una de sus ex trabajadoras, esto por parte de la jueza Blanca Alicia Huerta, quien definió seis meses de investigación complementaria y la prohibición de acercarse a la víctima.

Al respecto, la secretaria general de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, anunció que estará pendiente del caso y revisará el oficio enviado por el Poder Judicial en el que se notifica a la administración estatal de este proceso en contra de uno de los notarios designados por el gobernador del estado y, agregó, es competencia de la Fiscalía General del estado llevar a cabo los trabajos para aclarar el asunto.

“Estaré al pendiente de lo que la Fiscalía determine, es un asunto que está en proceso de averiguación previa y no he visto el oficio. Si es así, estaremos checándolo, pero no conozco el alcance. Yo le quiero decir que es una etapa de averiguación previa y corresponderá a la Fiscalía tomar las acciones legales”, subrayó.

La jueza habría determinado que las pruebas presentadas por la Fiscalía y la asesoría legal de la presunta víctima habrían sido suficientes para vincularlo a proceso, sumado a la petición de los abogados para que se juzgue con perspectiva de género.

Asimismo, se presentaron pruebas en la primera parte de la audiencia inicial por parte del Comité Ejecutivo Estatal de Víctimas que refería que la víctima presentó Trastorno de Estrés Postraumático y depresión grave que fueron causa del ambiente laboral en dicha notaría, sumado a que el presunto agresor se habría referido a la acusadora con insultos en razón de género.

La jueza, asimismo, determinó que será en septiembre cuando se concluya la investigación complementaria y se brinden los datos de prueba para analizar los datos de prueba científica, de manera lógica y con perspectiva de género.