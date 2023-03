El gobierno del estado anuncia el regreso al trabajo virtual de la burocracia y de escuelas de educación básica, así como afectación a 127 negocios por la reducción de carriles ante la colocación de las trabes para colocar los puentes que conectarán 5 de Febrero y Avenida Zaragoza derivado de la reestructuración de la principal avenida de la capital de Querétaro y que lleva un avance general del 30%.

Para ello, se reducirá a sólo un carril la circulación de norte a sur sobre 5 de Febrero entre Avenida Tlacote y el Hospital del Seguro Social, pasando Zaragoza, informó el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, por lo que pidió a la ciudadanía utilizar las rutas alternas de Océano Índico-Campo Militar-retrono UAQ/CEA para dirigirse al Centro de la ciudad y, Galindas-Paseo de las Torres para dirigirse hacia Constituyentes y la Autopista 57.

Esto, además, afectará directamente a cerca de 60 mil personas que trabajan y estudian en cerca de 70 escuelas de educación básica, bachilleres y universidades, por lo que la secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón, anunció que 49 primarias y secundarias, así como cinco Colegios de Bachilleres y dos Ceciteq, además de cinco universidades estatales (la Politécnica de Santa Rosa Jaúregui, la Normal del estado, el Tecnológico Nacional, la Politécnica de Querétaro y la Tecnológica de Corregidora).

Asimismo, anunció que ya 4 de las 10 escuelas privadas de la zona iniciarán clases virtuales y, con el resto, así como con el Tecnológico de Monterrey y la Autónoma de Querétaro, se está socializando el que se pueda trabajar en algún esquema híbrido y, así, tratar de disminuir el tránsito en una zona que ya está de por sí estresada por las obras y, también, pidió revisar en las páginas oficiales de USEBEQ para revisar cuáles escuelas iniciarán en este esquema.

Por su parte, el oficial mayor del estado, Mario Ramírez Retolaza, anunció que mil 300 burócratas volverán al trabajo desde casa, lo que significaría un número similar de automóviles que no circularán y, además, el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete, anunció que se buscarán esquemas de apoyo a los 124 negocios que estarán afectados.

“Detectamos que esta zona es básicamente comercial, 124 negocios comerciales y de servicios, con cerca de 400 personas (no industrial). Dado el rubro al cual pertenecen estas unidades, como lo son el comercio y los servicios, no se les puede pedir trabajo remoto, pero destacamos que no se suspende el tránsito. Estaremos buscando trabajar con los pequeños negocios para difundir sus productos y estaremos buscando vincularlos con plataformas de entrega a domicilio”, subrayó.