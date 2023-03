Oposición no apoyará a candidatas para presidir el INE, por cercanía a Morena: Felifer

Las candidatas a presidir el Instituto Nacional Electoral (INE) no serán apoyadas por los partidos de oposición, pues su cercanía al Movimiento de Regeneración Nacional es palpable, alertó el diputado federal del PAN, Felifer Macías Olvera.

“No hay forma de que se voten si no se modifican esas quintetas. No van a tener el voto de la oposición y por ende no va a ser acuerdo”, sentenció el funcionario, pues algunas de las candidatas como Bertha María Alcalde Luján, hermana de la actual secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde; o Guadalupe Álvarez Rascón, hija del senador José Álvarez Lima, de Tlaxcala, y postulado por Morena.

Como ya adelantó el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, que en una opinión más ambigua a la de Macías Olvera, aseguró que “no califica mal por el parentesco o la cercanía, porque la gente es responsable de lo que hace cada quien y porque en la historia hay muchos casos de consejeros casados con figuras públicos, incluso presidentes”, y agregó que es muy probable que el método de sorteo se utilice para elegir a la nueva presidenta del INE.

De igual forma, Macías Olvera coincidió en que el escenario de la insaculación, es de decir, el sorteo, es altamente probable, pero aseguró que de aquí a mañana se buscará dialogar para que se elija a una persona imparcial, pues en el caso contrario, “pone en riesgo las condiciones de equidad” en las próximas elecciones.

“El escenario de la insaculación es altamente probable pero vamos a trabajar de aquí al viernes para que quepa el espíritu democrático y sea una elección de consejeros imparciales y neutrales; no nos interesa que tengan una afiliación ni por el PAN ni los partidos opositores, deben estar garantizadas a su imparcialidad”, subrayó.

Al contrario, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, consideró que el método de sorteo es el más conveniente y crítico los cuestionamientos de la oposición al perfil de la candidata pues, recordó, no existe impedimento en la ley que les obligue a no tener simpatías con algún movimiento político.

“Mi opinión es de que no negocien, como era antes, ‘uno para ti, uno para mí, dos para mí’. No. Que se vayan a la insaculación“, sostuvo.

Cabe recordar que Guadalupe Tadeei Zavala, fue consejera presidente en el Instituto Electoral en Sonora y su familia ocupa más de ocho cargos tanto en los gobiernos de su estado y en la Federación; Zircey Bautista Arreola, esposa del subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Daniel Octavio Fajardo; solo Rebeca Barrera es, de las cinco, la única que en apariencia no tiene vínculos directos con Morena y tiene casi dos décadas dedicada a la materia electoral.