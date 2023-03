Ministro Laynes invade funciones legislativas suspendiendo Plan B: AMLO

El ministro Javier Laynez Potisek se extralimitó de sus funciones al otorgar la suspensión provisional de la reforma electoral promovida por el gobierno federal, lo anterior debido a que estaría invadiendo facultades legislativas, consideró el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

“Se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió y se convierte, en los hechos, en el poder legislativo. Porque la decisión que tomaron diputados y senadores, la anula”, recriminó el mandatario.

Según el mandatario, esta decisión no es un tema que tenga que ver con lo jurídico, sino que es un tema político que se basa, sostuvo, en que se quiere defender que haya funcionarios que ganen más que el presidente de la república, prohibición expresa en el artículo 127 de la Constitución.

“No es un asunto jurídico, es político y yo diría, mercantil, porque lo que no quieren, ni siquiera es que se declare constitucional la ley electoral, lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE. En eso consiste ‘el INE no se toca’, porque en la ley electoral se establecen tope,s porque nadie puede ganar más que el presidente”, sostuvo.

Además, para el presidente, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también violan la Constitución al percibir más sueldo que él y, sostuvo, esta es muestra de que lo que se busca proteger es el privilegio laboral de los más altos funcionarios del gobierno.

“Los mismos ministros de la corte violan la constitución porque todos ganan más que el presidente y tienen fideicomisos y retuercen las leyes. El fondo es que no quieren que reduzcan los sueldos de los altos funcionarios”.

Finalmente, recordó que el área jurídica de la Presidencia de la República impugnará y, sostuvo, el Plan C en materia electoral consiste en que la ciudadanía vote por su movimiento y no por lo que calificó como “Bloque Conservador”.

“Nosotros vamos a continuar por la vía legal y, si al final rechazan la reforma electoral que estamos proponiendo para que haya una auténtica democracia y no una oligarquía. No se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el Plan C y ya lo aplicamos en el 18, fue el pueblo el que dijo basta”, aseguró.