La mujer fuerte de Querétaro, Lupita Murguía, impulsa “el tiempo de las mujeres”

“Aspiramos a llegar al gobierno para que se note la diferencia y para que haya un sentido más humano de la política. Este es nuestro tiempo, es nuestro momento, nada es imposible para las mujeres”, así inició la secretaria general de Gobierno de Querétaro, Guadalupe Murguía Gutiérrez, en el evento en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Para la mujer fuerte de Querétaro, el estado “no llegará al siguiente nivel si no va con las mujeres”, por lo que sostuvo la necesidad de responder a las exigencias de justicia y equidad en un país donde 15 mil mujeres han perdido la vida asesinadas desde 2018, un promedio de 10 mujeres al día por cuestiones de violencia de género.

“Las mujeres demandan justicia ante este horror que viven y se preguntan qué hace la autoridad para atender y resolver. Hay dos realidades, lo que sucedió en la Ciudad de México, Veracruz y Tlaxcala, en las que las gasearon. Y otra, aquí en Querétaro 20 mil mujeres salieron a manifestarse y hubo el derecho de las mujeres a manifestarse, las autoridades debemos respetar el derecho a disentir”, destacó sobre los tratamientos de los gobiernos a la marcha del pasado miércoles.

Para la segunda al mando del gobierno del estado, y que aspira a gobernar la capital queretana, las mujeres llevan una historia de lucha por sus derechos y por alcanzar espacios de decisión que les permitan hacer cambios sustanciales y, destacó, en Querétaro la muestra de que esto está sucediendo es la sentencia contra el feminicida de Victoria Guadalupe.

“En días pasados se sentenció al feminicida de Victoria. Este miserable pasará 50 años de su vida en la cárcel y celebramos que así sea la justicia en Querétaro, sin impunidad. Porque aquí en Querétaro no se les recibe con abrazos, se les castiga y condena y eso es justicia. Este caso nos ayuda a darnos cuenta que hay un grave problema social”.

Al respecto, la senadora de la República, Xóchitl Gálvez, lamentó que el fiscal del estado, Alejandro Echeverría Cornejo, no haya asistido al evento y pidió a su dependencia que se empeñe y se ponga “en los zapatos de las madres que buscan a sus hijas”.

“Qué lástima que no vino el fiscal. Pero díganle que ponga empeño especial en buscar a las mujeres desaparecidas en Querétaro”, subrayó.

Asimismo, aseguró que su antigua compañera en el Senado, Lupita Murguía, es un ejemplo de cómo las mujeres no piden permiso para actuar y, destacó que Murguía llegó al gobierno queretano para darle respuesta a las demandas de las mujeres.

“Hemos crecido en la cultura de sobajar a las mujeres, una vida de violencia y pobreza. Salir de la violencia no es tan fácil y no es un tema de solo querer. Necesitamos entender que valemos lo mismo y que no se vale. Hoy las mujeres no pedimos permiso, actuamos. Lupita llegó al poder para darle respuesta a las mujeres”, aseguró.

Al respecto, Marisol Kuri, titular del Instituto Queretano de la Mujer, destacó que por primera vez en la historia del estado la mitad de las titularidades del gabinete son mujeres, lo que revela, en su opinión, el compromiso de Kuri González en materia de igualdad de género.

“Lograr la igualdad de trato y de oportunidades es una tarea que engloba la sociedad. Les hago un llamado por parte del gobernador, que en reiteradas ocasiones ha señalado que este es un sexenio de mujeres, a trabajar por la igualdad”, sostuvo.