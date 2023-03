La Federación no permitirá ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército: AMLO

El gobierno de la República no permitirá ejecuciones extrajudiciales contra civiles por parte del ejército, aseguró esta mañana el presidente, Andrés Manuel López Obrador, después de que se viralizaran imágenes de pobladores de Nuevo Laredo increpando a militares por, presuntamente, haber ejecutado a seis jóvenes desarmados.

En ese sentido, el mandatario inclusive aseguró que ni tratándose de sicarios es aceptable que se ejecute a las personas pues, según reportes de la prensa local, los jóvenes habrían sido asesinados con el tiro de gracia y, aseguró, no son tiempos porfiristas como para “matarlos en caliente”, frase que el dictador mexicano popularizó y representa la dureza de su gobierno.

“La autoridad, en este caso la Fiscalía tiene que llevar a cabo la investigación completa y también aclarar una cosa, aunque se trate de supuestos sicarios no se debe de permitir la ejecución de nadie, ya no estamos en el tiempo de ‘mátalos en caliente’ o remátalos, no, eso no”, sostuvo esta mañana.

De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, los militares habrían ejecutado a este grupo de jóvenes que salían de un antro, al haber disparado más de 20 veces contra la camioneta en la que viajaban, además, dando el tiro de gracia, cuando estaban ya sometidos en el suelo, al menos a dos de ellos.

Los jóvenes fueron identificados como Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Gustavo Ángel Suárez Castillo (de origen estadounidense), y Alejandro Trujillo Rocha y, según este comité, la Secretaría de la Defensa Nacional no halló armas ni drogas en su camioneta, esto a pesar de que la dependencia federal los acusó de ser sicarios del Cártel del Noreste.

En un video que se ha hecho viral en redes sociales se ve cómo los militares ahuyentan, con disparos al aire, a pobladores que buscaban evitar que los militares que se llevaran la camioneta en la que viajaban los jóvenes.