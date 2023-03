Gertz Manero ha dado marcha atrás a la impartición de justicia en México: directora de México Evalúa

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ha dado marcha atrás en el proceso de transformación de justicia que estaba en marcha desde que se creó la Fiscalía General de la República, dándole independencia del gobierno federal, consideró Edna Jaime Treviño, directora general de México Evalúa.

Para ella, la impunidad, según datos de la misma Federación, que revela que a nivel nacional el 97% de los homicidios, 88% de los feminicidios, 96% de las violaciones, y el 99% de las desapariciones no se resuelven, por lo que es urgente una transformación que, en su opinión, el fiscal no está llevando a cabo.

“El panorama nacional es desolador en todo el país si hablamos de justicia. Tenemos un fiscal del cual no sabemos qué hace. Recibió una Fiscalía que tenía por delante una transformación muy profunda. A este país le urge una transformación en materia de justicia y este fiscal promovió una contra reforma orgánica para la Fiscalía”, subrayó.

Esto se debe a que, por ejemplo, el 75% de los delitos que comienza a perseguir son en flagrancia, es decir, se detiene a personas al momento de realizar el crimen, lo que revela que la FGR no tiene capacidad de investigar, lo que provoca que desapariciones, por ejemplo, no haya sido resueltas en prácticamente todo el país, y haya estados como Querétaro, Yucatán y Tamaulipas tampoco hayan resuelto ninguno de los secuestros que registraron.

“Está mirando al pasado y no al futuro. Tiene una bajísima efectividad; 75% de los casos que abre son delitos en flagrancia, lo que quiere decir que no tiene capacidad de investigar. A nivel federal tenemos un grave problema también porque la Guardia Nacional no acaba de cuajar”, lamentó.

El fenómeno criminal, consideró, es muy amplio y recordó que es necesario que se cumpla con el requisito de ley para que un consejo ciudadano vigile la transformación y resultados de la FGR y, sostuvo, la transparencia con la ciudadanía es necesaria para fortalecer las capacidades del estado.

“No se ha abierto a la sociedad. En el diseño de la reforma hay contemplando un consejo ciudadano que no se ha instalado y que deberían estar dando seguimiento a la transición de Fiscalía. La FGR no es abierta con actores no gubernamentales”, sostuvo.

El sistema Cosmos, además, es un esfuerzo que en su opinión debería replicarse a nivel nacional como una forma de estrechar lazos entre instituciones de seguridad e impartición de justicia.