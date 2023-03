Es hipocresía de las mujeres que militan en el Partido Acción Nacional el nombrarse feministas, consideró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esto después de que la senadora Xóchitl Gálvez criticara en un video las vallas que se colocaron para proteger algunos edificios del Centro Histórico de la capital del país por las marchas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

“Ahora vino la señora Kenia (López), Xóchitl Gálvez a protestar porque se puso una reja, o sea, ¡son feministas! Imagínense, con todo respeto, del PAN, ¿feministas? ¡Pero ya son feministas, el PAN es feminista! Fíjense a qué nivel de hipocresía… y todo por enfrentar a nuestro gobierno y tratar de frenar la transformación del país”, manifestó el presidente en su conferencia matutina.

Además, el presidente aseguró que en la derecha “son capaces de infiltrar en las manifestaciones a vándalos” y, agregó, la protección de los edificios históricos del país, que deben ser preservados debido a su papel histórico del país.

“Tiene 500 años, es nuestra historia. Aquí desde luego estuvieron los virreyes durante la Colonia, tres siglos, y estuvo también Maximiliano, fue palacio imperial; pero también aquí despachó, vivió y murió el más grande de los presidentes de México, Benito Juárez. Es nuestra historia y cómo no vamos a cuidar este Palacio que es del pueblo, ahora más que nunca”, sostuvo el mandatario.

Aún así, consideró que desde luego participan mujeres con convicción que se manifiestan pacíficamente, (también) vienen algunas mujeres que traen sopletes, martillos, marros, bombas molotov, que “destruyen todo por donde van pasando” y, además, las colocó dentro del espectro político del extremismo, acotando que aún así tiene todo el derecho de manifestarse y, aseguró, no serán reprimidos como ocurría en tiempos en los que él era opositor

“Y sí, puede que sean anarquistas, que en sentido estricto no lo son, porque el anarquismo no es eso; sí, pueden ser extremistas, y suele pasar que los extremos se tocan: la extrema derecha y, no diría la extrema izquierda, porque no son de izquierda, (pero) el movimiento social extremista se tocan y se dan la mano. Entonces, bienvenidos a las manifestaciones, todos, no hay ningún obstáculo, hay libertad, como nunca”, aseguró.