Amparo para despenalizar el aborto en Querétaro avanza en la SCJN: GIRE

El amparo promovido por AdaxDigital y Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), está avanzando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró Enrique Arcipreste Morales, abogado constitucionalista de la organización y, aseguró, se espera, de forma optimista, una resolución que declare inconstitucional el Código Penal de Querétaro.

“Lo que busca es que se declare la inconstitucionalidad del aborto siguiendo el criterio de la SCJN en el sentido de que no se puede criminalizar el aborto. Lo que pasaría sería algo como lo que sucede ahorita en Coahuila, que no habría legislación y no habría título; entonces no se podría criminalizar a ninguna mujer o persona con capacidad de gestar”, subrayó el abogado.

Al ser cuestionada por ello, la presidenta Congreso del estado, Selene Salazar, sostuvo que la discusión para eliminar de las normas queretanas la pena de tres años de cárcel por abortar no es una prioridad legislativa para el Partido Acción Nacional y, sostuvo, esperarían a que se dé una resolución de este amparo.

“Esperaremos a que exista una resolución oficial para nosotros poder emitir un juicio, nosotros como grupo seguiremos respaldando lo que hemos compartido y la misma posición que hemos dicho es, no criminalizar a la mujer y estamos a favor de la vida”, aseguró.

El amparo, sin embargo, no es para obligar al Congreso a legislar en materia, sostuvo Arcipreste Morales, sino que únicamente se buscaría dejar sin efectos la norma, aunque ya había aclarado que, debido a el criterio de la corte con respecto al caso de Coahuila, ya no se pueden judicializar los casos de aborto.

Para la colectiva local, Las Apapacho, es necesario que ya se legisle pues, como recordó su integrante Jimena Gutiérrez, esto desincentiva a las personas para acercarse a las instituciones de salud a abortar pues se criminaliza tanto a las mujeres como a los médicos que los realicen (con una pena similar).

“Ya están atrasados. No decimos que se tiene que discutir ya, nosotras apoyamos el aborto en casa, pero pero sí que se armonicen las leyes. El GIRE denunció que se negaron dos abortos y una era por violación, que eso ya es completamente constitucional y está la norma que obliga a las autoridades de salud a realizarlo. Por lo menos que se pongan al corriente en esto”, subrayó.

Aún así, y a pesar de que existe ya una propuesta del PRI y Morena para eliminar esta pena, la presidenta del Congreso mantiene la ambigüedad sobre la discusión, asegurando que el PAN está a favor de la vida y en contra de que se criminalice a la mujer, sin embargo, firme en la posición de que no se discuta pronto en el Congreso.

“Estamos a favor de la vida y en contra de criminalizar a la mujer. No podría entrar en detalle (sobre lo que esta posición significa), solamente me quedo con eso, y espero que le sea en este momento de utilidad, no es una iniciativa que esté sobre la mesa como prioridad, sin embargo, estaremos procesándolo en próximos meses”, sentenció la funcionaria.