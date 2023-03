AMLO defiende a Trump; no quieren que aparezca en la boleta, asegura

El expresidente estadounidense Donald Trump vive una persecución política en la que se le está fabricando un delito para evitar que contienda en las próximas elecciones en su país, señaló el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, situación que, agregó, es similar a la vivida por él mismo.

En ese sentido, López Obrador comparó el desafuero político cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal por el que, ha sostenido, se buscó evitar que contendiese en las elecciones de 2006. En este caso, el que vayan a arrestar a Trump por, presuntamente, haber pagado 130 mil dólares a la actriz de cine porno, Stormy Daniels, para que guardara silencio ante una posible relación extramarital se debería a que no quieren que contienda en las elecciones presidenciales de su país el próximo año.

“Está declarando (Trump) que lo van a detener, creo que hoy por un asunto presuntamente amoroso. Si fuese así pues todo mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo de que es para que no aparezca en la boleta electoral y si digo esto es porque padecí de la fabricación de un delito, porque no querían que yo fuese candidato y eso es completamente antidemocrático, porque no se le permite al pueblo que decida”, subrayó el mandatario.

Mientras que Trump sostiene una narrativa similar a la de AMLO al asegurar que el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está persiguiéndolo para evitar que su nombre aparezca en la boleta en 2024, los fiscales de Neva York interrogaron a Daniels para corroborar que se haya violado alguna ley estatal pues, según ellos, Trump la habría sobornado a ella y a la modelo de PlayBoy, Karen McDougal con 420 mil dólares a través de su abogado.

Sin embargo, el dinero que se habría entregado a través del exabogado de Trump, Michael Cohen, habría sido declarado como un gasto más de campaña, siendo esto ilegal. Cohen, además, ya es un criminal confeso, pues se declaró culpable de ocho delitos, incluido el de financiación ilegal de campaña, entendiéndose que fue la de Trump y, además, condenado a tres años de cárcel.

Alvin Bragg, el jefe de la Fiscalía de Nueva York, informó que se investiga específicamente si estos pagos fueron declarados por la Organiza Trump como compensación por servicios legales, es decir, que se habrían falsificado los registros pues, en realidad, se trataría de un soborno, siendo Daniels y Cohen los principales testigos del caso -aunque se invitó a Trump a declarar, este se negó-.

Esta declaración causa polémica en el marco de una confrontación que el presidente ha mantenido con miembros del partido de Trump pues, cabe recordar, el mandatario amenazó con pedir activamente el voto de la comunidad latina en contra del Partido Republicano que han promovido iniciativas para declarar a los carteles de la droga como terroristas y, así, poder intervenir militarmente en México.