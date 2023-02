Transporte queretano tiene “rezago de dos décadas”: Agencia de Movilidad

El transporte público de Querétaro tiene un rezago de dos décadas, situación que busca revertirse con la implementación del nuevo modelo de movilidad, cuya tercera fase inició la semana pasada y que tiene retos como la rehabilitación de las paradas, la compra de nuevos autobuses, el aumento en los usuarios de tarjeta de prepago y, por supuesto, el control de la calidad del servicio a través de los fideicomisos.

Al reconocer esta situación, Gerardo Cuanalo, director de la Agencia de Movilidad informó que entre Móvil Qrobús (autobuses) y Enteq (las nuevas minivan) hay al rededor de 600 transportes funcionando, sin embargo, hay cerca de 1500 unidades con concesión, es decir, únicamente funcionan el 40 por ciento de los autobuses que tienen permiso para funciona y, el resto, están detenidos.

En ese sentido, el funcionario aclaró que estos permisos de autobuses que no están dando el servicio a la ciudadanía se evaluarán y, en caso de así determinarlo, se les serán retiradas a los empresarios.

“Si las empresas no cumplen con los planes operativos, no se pagará el servicio y esto implicará que el ingreso de las empresas sólo será por el servicio y su calidad. Es diferente a lo que se manejaba, no estamos cambiando las reglas de juego, estamos cambiando el juego en sí”, aclaró y, agregó, este control de la calidad del servicio se llevará a cabo a través del fideicomiso y no se les pagará si no cumplen con los objetivos.

En ese sentido, recordó que el nuevo esquema de movilidad, que implica la modificación en las rutas, buscará que se reduzcan en hasta un 40% en promedio general los tiempos de espera de los autobuses. Sin embargo, ante las numerosas quejas de los usuarios, el funcionario pidió paciencia, pues se necesitaron cambios jurídicos, financiamientos y operativos para realizar estos cambios.

“Estamos haciendo un monitoreo permanente. Implementar estos cambios implica un proceso de adaptación y estamos en el periodo de ajuste, es un cambio para operadores y usuarios. Los procesos de cambio son lentos y nos llevará tiempo, hay implicaciones jurídicas, financieras y operativas”, subrayó.

Finalmente, informó que el 40 por ciento de las 61 paradas de autobús se encuentran en malas condiciones, por lo que se está haciendo un análisis de su estado actual y de los recursos que se necesitarán para su remodelación.