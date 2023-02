Resultó “más derecho” Zambada que abogado de García Luna: AMLO

Terminó siendo “más derecho” el narcotraficante Jesús ‘El Rey’ Zambada que Óscar de Castro, abogado de Gerardo García Luna en el juicio por narcotráfico que enfrenta en Estados Unidos, así lo consideró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esto después de que se le intentara vincular con un supuesto soborno que habría recibido uno de sus subalternos cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

“Este abogado falsario, calumniador, chueco, resultó más derecho Zambada. Pero, si se analiza, este abogado es parte de la misma mafia de García Luna, de los jefes de García Luna y toda la red de delincuencia política, financiera, de cuello blanco, que imperó en el país”, sentenció el presidente.

Sobre la declaración del abogado, López Obrador aseguró que “se equivocó”, pues el abogado de García Luna cuestionó a Zambada si le pagó o no 7 millones a AMLO para su campaña contra Vicente Fox, cuando la campaña de 2006 fue contra Calderón, situación que fue negada por el narcotraficante. Al respecto, el presidente recalcó que en su grupo político no son mafiosos.

“Se equivocó el abogado porque, supuestamente, el dinero que me dieron, 7 millones de dólares eran para enfrentar a Fox. No les entendió bien cuál era la consigna, de decir, ‘no, todos son iguales, todo es lo mismo, lo de siempre, del conservadurismo, todos son iguales’; no, no somos iguales, nosotros no somos mafiosos”, subrayó.

En contra punto, el presidente de la República criticó a sus antecesores Vicente Fox y Felipe Calderón, pues durante sus gobiernos García Luna escaló hasta convertirse en el secretario de Seguridad Pública de Calderón, así como artífice de la Guerra contra el Narcotráfico que promovió el panista después de las polémicas elecciones de 2006, en las que López Obrador acusó un supuesto fraude.

“Es una vergüenza que, en los dos sexenios de Fox y Calderón, este señor García Luna adquirió un poder omnímodo. Se convirtió en un hombre muy poderoso, una carrera ascendente hasta llegar a ser el brazo derecho de Felipe Calderón”, criticó.

“El Rey” Zambada, entonces, aseguró que no afirmó haber sobornado al actual presidente y señaló que Gabriel Regino, subsecretario de Seguridad de López Obrador en Ciudad de México, dijo que el dinero sí era para una campaña, pero no le aseguró si era de López Obrador. Ante ello, De Castro intentó mostrarle la transcripción de su declaración en julio de ese año, pero el juez Brian Cogan intervino y no lo permitió.

Este sería, en ese sentido, un intento fallido por implicar también a AMLO en la trama de corrupción del ex secretario de Seguridad Pública, que ya manchó el legado de Vicente Fox, pero sobre todo de Felipe Calderón, esto después de los dichos de Edgar ‘El Diablo’ Veytia, ex fiscal de Nayarit, donde lo acusó directamente de tener una línea política de protección a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, líder también del cártel de Sinaloa.