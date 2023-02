AMLO es señalado de recibir 7 millones de dólares del narco en juicio de García Luna

Por primera vez a casi un mes de iniciar el juicio contra Gerardo García Luna, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue señalado por supuestamente recibir 7 millones de dólares de manos de Jesús “el Rey” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, operador del cártel de Sinaloa, misma organización criminal que el expresidente Felipe Calderón habría protegido durante su sexenio.

Esta no es una declaración nueva, pues el abogado de García Luna pidió, en el contra interrogatorio, que Zambada repitiera lo que habría dicho al ser extraditado en 2013, quien habría asegurado que sobornó a Gabriel Regino, subsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México y el de su sucesor, Marcelo Ebrard, actual Canciller.

En ese sentido, la defensa de García Luna habría pedido a Zambada que confirmara que dicho soborno era para la campaña de López Obrador, sin embargo, el narcotraficante negó que haya sido así, pues se le habría informado que era para “una campaña”, pero no le habrían especificado para cuál exactamente.

-“¿Le pagó o no 7 millones a AMLO para su campaña contra Vicente Fox?”, expresó Óscar de Castro, abogado de García Luna, durante la comparecencia.

“Dijeron que era para una campaña, pero no de López Obrador”, subrayó el funcionario y le acusó de forzarlo para declarar contra el actual presidente de la República.

“El Rey” Zambada, entonces, aseguró que no dijo eso y señaló que Regino dijo que el dinero sí era para una campaña, no le aseguró si era de López Obrador. Ante ello, De Castro intentó mostrarle la transcripción de su declaración en julio de ese año, pero el juez Brian Cogan intervino y no lo permitió.

Este sería, en ese sentido, un intento fallido por implicar también a AMLO en la trama de corrupción del ex secretario de Seguridad Pública, que ya manchó el legado de Vicente Fox, pero sobre todo de Felipe Calderón, esto después de los dichos de Edgar ‘El Diablo’ Veytia, ex fiscal de Nayarit, donde lo acusó directamente de tener una línea política de protección a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, líder también del cártel de Sinaloa.

Además, se acusó al periódico El Universal de ser sobornado para limpiar la imagen de García Luna, situación que fue negada por el actual director del periódico, David Aponte, quien aseguró que el juicio está siendo utilizado como estrategia “de propaganda” por parte del gobierno de Estados Unidos para apoyar a López Obrador.