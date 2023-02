AMLO cede a Musk, Tesla se instalará en Monterrey pese a escasez de agua

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, finalmente cedió ante Elon Musk y la planta automotriz de Tesla sí se instalará en Nuevo León, esto pese a las advertencias del mandatario de no otorgar los permisos necesarios en caso de que la decisión fuese esa.

“Hay ya un entendimiento, sí van a dedicar la inversión en México y se va a establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez de agua. Ellos van a ayudar en este sentido”, destacó tras su videollamada el presidente.

Asimismo, el presidente informó que se hicieron compromisos; primero, que se utilice agua tratada en los procesos de fabricación y de pintura de los automóviles; y segundo, aunque manera informal, se comprometió a invertir en la Presa Libertad y en el Acueducto Cuchillos 2 a mediano y largo plazo -aunque evitó revelar de cuánto sería la inversión-.

“No quiero ampliar más la información porque creo que mañana se va a dar a conocer este anuncio a detalle por parte de la empresa Tesla y además se van a dar a conocer algunos compromisos y la semana que viene otros compromisos”, aseguró el mandatario, pero destacó que en 10 años, la población de Nuevo León aumentó 23%, a una tasa anual de 2.3 por ciento, es decir, casi el doble que el promedio nacional, por lo que se necesitará inversión en materia de abasto de agua para una población creciente.

“Ya se definen con mucha claridad las prioridades de nuestro país, por ejemplo lo del agua, no es ‘yo voy a invertir y voy a aprovechar el agua y voy a dejar sin agua a la gente’, no, vamos primero a que no falte el agua para el consumo doméstico y vamos también orientando el crecimiento hacia regiones donde se tiene agua”, aseguró al respecto de esta negociación.

Cabe recodar que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que su entidad sí tiene agua suficiente, esto pese a la crisis hídrica que vivió la Zona Metropolitana de Monterrey y que obligó a las autoridades a racionar el agua a la población y que, en contraste, fue criticada por no limitar el agua que consumen grandes empresas.

De hecho, la influencer y esposa de García, Mariana Rodríguez Cantú, fue captada por el

Periódico Reforma en octubre pasado reunida con el empresario sudafricano, esto después de una reunión junto con el subsecretario de inversión de la Secretaría de Economía del estado, Emmanuel Loo, esto después de una reunión con el gobernador para tratar de establecer inversiones en el estado.

Por ahora, García celebró así en sus redes sociales:

“Muchas gracias al presidente y a Elon Musk por la confianza. Ahora sí, Nuevo León, a jalar el doble”.