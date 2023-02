80 mil pesos de multa a empresa a la que se le cayó trabe del puente de Sombrerete

Solutintec, empresa responsable de la obra del Puente de Sombrerete cuando se cayó la trabe, fue multada con 80 mil pesos y dos años de inhabilitación para trabajar como contratista del gobierno, informó Óscar García, titular de la Contraloría del estado.

“Se hicieron las pruebas y se dio oportunidad de defensa. La sanción fue de 80 mil pesos, que es lo que marca la ley en UMAS y una inhabilitación de dos años para que esta empresa no vuelva a ser contratada para ejecutar obra pública en el estado de Querétaro”, informó.

En ese sentido, aseguró que en este monto no se incluyen los costos de parte de la obra debido a que el proceso constructivo de colocación de dicha trabe no había sido pagado aún, por lo que no hubo un daño patrimonial al estado.

“Cuando sucedieron los hechos la obra iba en tiempo y esa parte de la obra no estaba pagada aún. Es decir, si el gobierno ya hubiera pagado, aplicarían en los daños y prejuicios y el ejercicio de la fianza, por lo que no hubo daño patrimonial al estado”, subrayó.

Por otra parte, informó que aún no se termina la investigación en contra del funcionario responsable de la supervisión de la obra al momento de la colocación de la trabe y, agregó, el segundo funcionario al que se investigaba fue absuelto pues no se le comprobó responsabilidades.

“Hasta el momento no, todavía sigue la investigación contra el funcionario que tenía a cargo la supervisión de la obra y ahorita solamente la sanción contra la empresa. Eran dls funcionarios, pero después nos dimos cuenta que únicamente uno era el responsable de la supervisión.

Finalmente con recordó que la obra, cuya apertura inició hoy lunes, no tiene daños estructurales, siendo únicamente subsanados por la empresa los daños que se dieron inmediatamente tras el deslizamiento de la trabe sobre Bernardo Quintana.