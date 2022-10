Reforma electoral tiene propuestas que parecen venganza: Lorenzo Córdova

Si la discusión es ideológica y con intencionalidad política sería un riesgo ante las elecciones del 24

La reforma electoral planteada por el gobierno federal tiene propuestas que parecen venganza, consideró el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, de visita en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro para hallar áreas de oportunidad con miras en las próximas elecciones.

“Si no hay reforma, no pasa nada, porque el sistema electoral hoy nos da elementos para ir a la elección del 24 sin mayor problema. Con preocupación vemos algunas propuestas que están pensadas para formar venganzas y eso no nos llevaría a un buen lugar. Si va a ser una discusión ideológica o con intención política tal vez no sea lo mejor cambiar las reglas con miras a la elección del 24”, aseguró.

Asimismo, recordó que esta sería la primera reforma electoral que se probaría en una elección presidencial, dado que en los últimos 25 años se han probado en elecciones intermedias. Por ello, consideró que la discusión debe basarse en temas técnicos, la sensatez y no “rencores” y las “filias y fobias personales”.

“En un sistema presidencialista como este, poner las reglas electorales, más aún si se quiere reinventar el sistema electoral, puede ser, por decirlo menos, arriesgado. La historia enseña, y si algo hemos hecho bien, también hay mucho que hemos hecho mal, pero la materia electoral se han hecho bien y nos han colocado en cómo un referente internacional”, subrayó.

En ese sentido, consideró que no juzgará si la reforma es buena o mala, por lo que evitó pronunciarse sobre la reforma, pero dio tres razones por las que consideró que no sería conveniente elegir a los cargos del Instituto por elección popular, dado que podría ser inconveniente para la democracia.

“Una gran conquista democrática fue quitarle al ejecutivo la posibilidad de interferir en el proceso de designación de los cargos electorales; no somos representantes populares, somos garantes de las decisiones que se toman; y tercero, de 127 países medianamente democráticos, en ninguno se elige a los miembros de los órganos electorales”, puntualizó.

Asimismo, pidió responsabilidad en el al otorgar el presupuesto necesario para “garantizar la democracia”. Además, recordó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que pidió al Congreso de la Unión justificar el recorte al INE, situación que no ha hecho desacatando al máximo tribunal, y aseguró que el órgano defenderá la necesidad de garantizar los recursos para su funcionamiento.

“Ojalá exista suficiente responsabilidad entre los legisladores federales y locales para dotar a los órganos electorales de las condiciones para cumplir lo que exige la ley. Ya vimos lo que pasa con la irresponsabilidad prevalece en las decisiones presupuestales. En la Revocación de Mandato no pudimos cumplir aunque así lo quisimos y hasta nos querían meter a la cárcel los que no nos dieron recursos”, recordó.