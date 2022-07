Renuncia Primer Ministro de Italia

El presidente italiano rechazó la renuncia

Mario Draghi presentó su renuncia como Primer Ministro ante el presidente italiano, Sergio Mattarella, debido a que su principal aliado dentro de la coalición que lo llevó al puesto en 2021, boicoteara un voto de confianza en su proyecto de ley en el Senado.

Tras la ausencia de el Movimiento Cinco Estrellas en la votación de confianza del senado para aprobar un decreto con ayudas por un valor de 26 mil millones de euros como medida para contrarrestar los efectos de la inflación.

Los senadores del Movimiento Cinco Estrellas salieron de la Cámara Alta para evitar ejercer su voto pero a pesar de su ausencia se superó la moción de confianza con 172 votos a favor y 39 en contra.

Ante la dimisión del primer ministro el presidente Mattarella no aceptó la renuncia de Draghi, sin embargo de continuar con sus intenciones de dimitir no quedará más que el mandatario solicite al ex jefe del Banco Central Europeo que busque el poyo de todos los aliados para convocar a una nueva votación que se lleve a cabo posiblemente en el otoño.