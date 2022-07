Pinal de Amoles presenta finanzas insanas y solicita apoyo estatal

Se tienen alrededor de 400 asuntos legales asociados a incumplimientos financieros en diversas Secretarías por actos de administraciones previas.

Pinal de Amoles solicitó apoyo estatal para solventar adeudos heredados por pasadas administraciones. La alcaldesa, María Guadalupe Ramírez Plaza, informó que a través de la Secretaría de Finanzas del Estado de Querétaro, se les otorgará un apoyo por siete millones de pesos. Pese a no ser la cantidad suficiente para cubrir el monto total del laudo, se buscará negociar para poder llegar a un acuerdo.

“Ahorita incluso estamos por cerrar con finanzas para una situación que es la más grave, que es la de los 11 millones de pesos que estamos trabajando. Obviamente yo estoy solicitando para hacer frente para un laudo para varios trabajadores (…) es un laudo de 13 trabajadores que empezó desde hace nueve años”, declaró la funcionaria.

La funcionaria reiteró que la situación financiera del municipio ha sido complicada desde que asumió la administración, alguno de los adeudos son desde hace de 12 años.

Comentó que se tienen alrededor de 400 asuntos legales asociados a incumplimientos financieros en diversas Secretarías, por actos de administraciones previas. Asimismo se tiene tres denuncias penales contra el ex alcalde, más otras que tenía desde antes de asumir la presidencia. Sin embargo las carpetas de investigación aún no han sido judicializadas y no se tienen sentencias al respecto.