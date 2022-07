Municipio de Querétaro solicita tramos de la carretera 57

El objetivo es de aplicar el reglamento de movilidad para evitar el transito de transporte pesado y externo en las horas pico

El alcalde, Luis Bernardo Nava, informó que el ayuntamiento ha solicitado la municipalización del tramo urbano de la carretera 57 que comprende del estadio La Corregidora a la salida a Celaya. El objetivo es de aplicar el reglamento de movilidad para evitar el transito de transporte pesado y externo en las horas pico.

“(…) creemos que en los meses pudiéramos lograr este objetivo. El hecho de que se pueda tener en orden municipal, solamente puede transitar el tránsito local, los autobuses de largo itinerario no circulan por este tramo en nuestro municipio de 11pm a 6 am y a los de tránsito local no circulan de las 7am a las 9 am cuando se da el mayor flujo de tránsito y de una a tres o de una a cuatro, para que en esta hora pico que se da no transitará el tránsito pesado local” declaró.

El tema ya ha sido tratado por el gobernador, Mauricio Kuri González, y fue retomado por el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador; “Esperamos que con la intervención del gobernador y del presidente se pueda lograr este objetivo” declaró el edil.

A nivel administrativo la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de la nación, ha solicitado un monto de de 120 millones de pesos para el cambio de ración, sin embargo el municipio señaló que podrían estar en la posibilidad de dar hasta 40 millones de pesos:

“El monto que solicitan es como de 120 millones de pesos pero estamos revisando, yo estoy esperado que con 30, 40 millones de pesos puedan acceder” agregó el alcalde.