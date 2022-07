La CMPC exhortó a la ciudadanía continuar con los protocolos anticovid

Desde la dirección siguen participando de forma colaborativa con la Secretaría de Salud para verificar que se cumplan con los protocolos sanitarios

La Coordinación Municipal de Protección Civil (CMPC), bajo la dirección De Francisco Ramírez, insistió en que las medidas de bioseguridad contra la COVID-19, que se deben de tener en cualquier recinto siguen vigentes.

“Las medidas de prevención y de protección para el COVID-19 siguen vigentes. El llamado general es no bajar la guardia todavía estamos enfrentando algunas condiciones de contagios es generar mecanismos de autoprotección” informó.

En ese sentido aseguró que desde la dirección siguen participando de forma colaborativa con la Secretaría de Salud para verificar que se cumplan con los protocolos sanitarios.

“Nosotros continuamos ayudando a las autoridades sanitarias

Operativos, existen todavía el operativo anti COVID, nosotros colaboramos con ellos. A través d los vistos buenos hacemos revisiones y se incluyen las verificaciones en las medidas sanitarias” agregó.

No obstante y a pesar de que resulta evidente que en diversos espacios, como plazas comerciales y restaurantes, se han relajado las medidas preventivas, desde la coordinación no se ha implementado ningún tipo de sanciones a establecimientos por no acatar con la normatividad para mitigar los contagios.