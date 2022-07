Desde que se inició la investigación el año pasado, han sido llamados a declarar más de 10 funcionarios

La Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos abrió una carpeta de investigación por un supuesto desvío de fondos, que de un programa de becas que encabezaba la Secretaría de Desarrollo Humano y Social del municipio de Querétaro.

El titular de la dependencia, Arturo Torres, aseguró que hasta el momento la fiscalía no lo ha llamado a declarar. El monto destinado para becar a jóvenes e la capital queretana era de 9 millones de pesos, mismos, que de acuerdo a los registros que se tienen, no llegaron a su destino y se desconoce su paradero.

Desde que se inició la investigación el año pasado, han sido llamados a declarar más de 10 funcionarios de diversas dependencias municipales, principalmente de cargos medio. En ese sentido resalta que el titular de la secretaría encargada de el programa de becas aun no ha sido solicitado.

Por su parte el funcionario se abstuvo de ahondar en el tema y apuntó a que el tema lo está viendo el órgano interno de control de la administración municipal:

“A mí no me han llamado a declarar este tema lo trae el órgano interno de control, entonces si gustas con él, ellos pueden dar información, el tema lo trae Fiscalía y no tengo más información” concluyó.