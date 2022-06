Transportistas de AMOTAC aseguran que sí hubo un asalto masivo en la 57D

Reconoció delegado estatal que nadie presentó denuncia.

Gerardo Gutierrez Luna, delegado estatal de la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas (AMOTAC), confirmó que seis camiones afiliados fueron víctimas del asalto masivo que se dio el pasado 23 de mayo en el Libramiento Noreste, sobre la carretera federal 57D.

“Compañeros de nosotros fueron como seis, pero de varios compañeros que no pertenecen a la cámara si hubo varios transportistas afectados” declaró.

En ese sentido la semana pasada autoridades estatales, incluyendo al fiscal Alejandro Echeverría Cornejo, y el propio gobernador Mauricio Kuri Gonzalez, señalaron que en el incidente solo se reportó un afectado ya que solo una persona presentó denuncia.

Por su parte, Gutierrez Luna detalló que la asociación solo tuvo reportes de varias unidades que se vieron afectadas por los robos perpetrados en el libramiento noreste durante un embotellamiento vial. Sin embargo reconoció que ninguno de los aludidos denunció.

“Tan solo aquí en Querétaro estamos hablando de los asaltos que hemos sufrido en el libramiento de Chichimequillas y la vez pasada que fue masivo nomas que desgraciadamente nadie tiene tiempo de meter una denuncia, porque al fin de cuentas denuncias y no nunca te regresan propiedades y celular o dinero que le robaron con la denuncia y son gente que va de paso que van de otros estados por eso no tienen tiempo”.

Para la asociación, la cual ha realizado paros en el estado para exigir mejores condiciones de seguridad, el tema de los asaltos en el libramiento no es novedad. A pesar de ello la mayoría de las veces las víctimas no denuncian por miedo y por falta de confianza en la eficacia de las autoridades para atenderlas

“A nosotros nos han robado en el estado de Querétaro y los mismos asaltantes nos amenazan de que no metamos la denuncia y se pierde todo el carro la carga y para no perder la vida uno no anda denunciando” abundó, el representantes de transportistas de carga pesada y turismo en la entidad.