Canacintra reporta afectaciones por tramitación de constancia en SAT

Lo conveniente sería que el SAT hiciera mancuerna con las empresas y cámaras empresariales para hacer más ágil el tramite

El presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), Esaú Magallanes Alonso, reconoció que el tema fiscal ha impactado en las empresas con la solicitud de la constancia, sobre todo en empresas con un menor numero de empleados.

“Ahorita el tema de la situación fiscal sí nos tiene un poquito detenidos, más a nivel obrero a nivel de personas que no saben utilizar mucho el internet que no pueden ir a SAT, también veo que no hay citas” declaró.

En ese sentido aseguró que lo conveniente sería que el SAT hiciera mancuerna con las empresas y cámaras empresariales para hacer más ágil el tramite y evitar que se les susciten problemas en nomina.

“Necesitamos que nos atiendan como una empresa, todos juntos porque así yo creo que no va a estar en el tiempo que nos dieron. Estaría fenomenal que el SAT tuviera un modulo en las instalaciones de la cámara para beneficiar a los agremiados y que empecemos a sacar las constancias” aseveró Esaú Magallanes.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que desde el 1 de julio de 2022 usará el sistema de factura electrónica 4.0, por lo que es necesario contar con la Constancia de Situación Fiscal para expedir factura y recibos de nómina a personas morales y físicas, por lo que las empresas han debido solicitar a sus empleados dicha constancia.

En ese sentido la instancia ha permitido que empresas que superen los mil empleados podrán recibir en sus oficinas las constancias, no obstante el vocero de la industria de la transformación en el estado, puntualizó que la medida es buena pero no suficiente.