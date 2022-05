SEDIF y UTEQ firman convenio para apoyar a población vulnerable.

El objetivo es colaborar en proyectos de capacitación dirigidos a personas en situación vulnerable.

En el marco del programa “De Corazón a Corazón”, el Sistema Estatal DIF Querétaro firmó un convenio con la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) con el objetivo de colaborar en proyectos de capacitación dirigidos a personas en situación vulnerable. La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, refirió que para la dependencia que representa es de suma importancia estrechar lazos con instituciones socialmente responsables que se preocupan por el bienestar de la sociedad queretana.

“En el SEDIF queremos ser ese vínculo entre el que tiene, con el que lo necesita, y esta iniciativa pro bono De Corazón a Corazón une a prestadores de servicios, profesionistas e instituciones como la UTEQ con personas que requieren de su ayuda para salir adelante”, enfatizó.

El rector de la UTEQ, José Carlos Arredondo Velázquez, aseguró que esta Universidad es y seguirá siendo protagonista en el acompañamiento del desarrollo económico y humano del estado, por ello puso a disposición del SEDIF sus instalaciones y se congratuló de sumarse a las acciones del programa “De Corazón a Corazón”.

En este sentido, la CEO the Trust for the Americas, Linda Eddleman, sostuvo que es gratificante unirse al DIF Estatal y a la UTEQ, para brindar cursos de desarrollo social y habilidades digitales, los cuales han beneficiado a más de 16 mil personas de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México y Perú.

Con este acuerdo se ofrecerán capacitaciones para adultos mayores y se otorgarán becas educativas a estudiantes de escasos recursos económicos.

Al evento asistió el director general del SEDIF, Óscar González Niembro; el procurador estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Manuel Hernández Rodríguez; la procuradora de Atención y Protección Integral de Personas Adultas Mayores, Paola Fernández Trejo; el secretario de Vinculación de la UTEQ, Macario Valdez Reséndiz; entre otras autoridades, directivos y alumnos.