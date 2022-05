Querétaro sexto lugar en transplante de órganos

En México la mayor limitante en el tema de transplantes es la infraestructura y la política pública, ya que se carece de un programa integral de transplantes: Carlos Alejandro Castro, presidente ejecutivo de la Asociación ALE, I.A.P.

Carlos Alejandro Castro presidente ejecutivo de la Asociación ALE, I.A.P. , reconoció que Querétaro es un estado líder en tema de transplante de órganos. De enero a marzo del presente año se realizaron 34 transplantes, lo que equivale casi a un 10 por ciento de las donaciones que se hacen a nivel nacional.

Adriana Castro de Alverde directora de la fundación ALE en Querétaro, detalló que la entidad cuenta con una de las mejores infraestructuras en el Nuevo Hospital General, mismo que se equipa con quirófanos especializados en transplantes de órganos: “Querétaro es un estado demasiado fregón en temas de transplantes”.

Por su parte Alejandro Castro señaló que a nivel nacional la mayor limitante en el tema de transplantes es la infraestructura y la política pública, ya que el país carece de un programa integral de transplantes.

“Nosotros esperamos que los programas federales se reanuden, lo que nos está afectando mucho es que todavía los hospitales que fueron convertidos a COVID (sic) durante la pandemia, están en proceso de regresar al proceso de actividad normal. Uno de los programas más afectados es el programa de transplantes a nivel nacional” reiteró.

Explicó que el país tiene la tasa de donaciones en vida más altas, lo que evidencia la voluntad y empatía que tienen los mexicanos y desmitificando la idea de que en México no hay apertura a está practica: “No hay más donaciones por falta de infraestructura, material humano y por falta de voluntad política para tener un programa nacional integral. No, nosotros no tenemos un organismo rector de donación de órganos y transplantes, con autonomía y apoyo presupuestario”.