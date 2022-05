No iluminarán los arcos con colores de la bandera LGBT+

En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Homofobia, Transfobia y Bifofia, el 17 de mayo, colectivos y organizaciones en pro de los derechos humanos y la diversidad sexual solicitaron al municipio de Querétaro la iluminación de los arcos en apoyo a esté grupo; sin embargo, el alcalde descartó que esto vaya a hacerse

Municipio de Querétaro no iluminará los arcos ni ningún edificio de gobierno con los colores de la bandera de la diversidad sexual, pues el alcalde Luis Nava aseguró que no cuentan con las luminarias específicas para este propósito.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Homofobia, Transfobia y Bifofia, el 17 de mayo, colectivos y organizaciones en pro de los derechos humanos y la diversidad sexual solicitaron al municipio de Querétaro la iluminación de los arcos en apoyo a esté grupo de la población.

“No tenemos este tipo de iluminación prevista, cuando se hace iluminación por temporadas se hace la contratación de un equipo de iluminación y con ese equipo se logra con ese objetivo, pero pues no, no lo contratamos. No lo tenemos previsto” declaró, el alcalde Luis Bernardo Nava Guerrero.

Asimismo el presidente municipal no especificó si desde su administración se hará algún posicionamiento o actividad en apoyo a los derechos de la comunidad de la diversidad sexual.