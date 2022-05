Gobierno estatal no dará más concesiones de agua

Se defendió señalando que el agua ya está privatizada lo que se hace con esta ley es regular lo que ya existe.

El gobernador Mauricio Kuri informó que no es intención de su administración otorgar concesiones de agua, señaló que por parte del estado sólo se ha dado una y fue durante el sexenio pasado.

En respuesta a las muchas críticas que se han suscitado por la ya publicada ley de aguas, el gobernador se defendió señalando que el agua ya está privatizada lo que se hace con esta ley es regular lo que ya existe.

+ aseveró.

Mauricio Kuri aseveró que se está politizaron una ley que beneficiará a la ciudadanía: “La ley de aguas la quieren politizar no nos dejemos que se politicen cosas que son buenas noticias para Querétaro, un a ley de aguas que no había era el único estado que no la tenía”.

Agregó que al no contarse con un marco normativo se prestaba a que los prestadores de servicios actuaran sin ningún limitante, por lo que su aprobación fue un acierto .

“Esta ley lo que hace es regularizar lo que ya está, cuándo dicen que se quiere privatizar, si ya están privatizadas lo que queremos es regular las que ya están privatizadas” detalló.

En ese sentido la Secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, recalcó que la iniciativa surgió desde el ejecutivo mediante la Comisión Estatal de Aguas (CEA) por lo que no se analizó más luego de ser aprobaba en sesión de pleno.