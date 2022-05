Denuncian que Ley de Aguas privatiza el recurso a través de concesiones

Destacan que las iniciativas sí tienen un carácter privatizador, pese a que como tal, no se menciona el término.

Especialistas denuncian que las iniciativas de Ley de Aguas que proponen desde el Congreso local privatizan el recurso a través de la monopolización de la infraestructura y la gestión del recurso. El documento centra dos terceras partes de sus artículos en lo referente a las concesiones, informó la licenciada en derecho, María de Jesus Ibarra Silva.

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) en conjunto con Querétaro Independiente (IQ), presentaron dos iniciativas por separado ante la Oficialía de Partes de la LX Legislatura del Estado para crear una Ley de Aguas, la cual ha suscitado una gran polémica.

De acuerdo con los legisladores y el gobierno estatal, la iniciativa -en específico la del PAN- no pretende privatizar el agua, sin embargo especialistas en la materia difieren y aseguran que la ley crea las condiciones idóneas para que el agua sea un recurso pueda ser gestionado por un grupo muy pequeño de particulares y empresas.

En ese contexto, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) orquestó una mesa de análisis sobre las “Iniciativas de Ley de Aguas de Querétaro”, donde académicos y ambientalistas discutieron los documentos con vista en ejes fundamentales: derecho humano al agua, modelo de abastecimiento, gestión integrada, derecho humano al saneamiento y gobernanza.

Las criticas se centraron en que las iniciativas presentadas sí tienen un carácter privatizador, pese a que como tal, no se menciona el término. La estructura de la normatividad agrupa una serie de condiciones con las que, quienes adquieran las concesiones, tendrán el absoluto control del recurso.

“El gobernador dice que no es privatización, que se trata de darle competitividad al estado y de dar sustentabilidad al recurso hídrico, evidentemente no es así. No se habla de la gestión integral del recurso hídrico, el mayor número de artículos se dedica a hablar concesiones”, explicó Ibarra Silva.

El tema del derecho humano al agua es otro de los puntos que se han puesto sobre la mesa, inclusive por los defensores de la iniciativa. En ese sentido, Claudia Romero Herrera, coordinadora de estudios legales de la organización “Bajo Tierra Museo Ciudadano del Agua”, denunció que “la legislación se sigue en regular al organismo operador y no involucra otras independencias para garantizar el derecho humano al agua, como lo haría si este fuera el objetivo de la ley”

Finalmente, ambientalistas señalaron que la ley se ha construido sin un verdadero conocimiento de la calidad del agua en el estado y más allá de los contaminantes que se pueden subsanar en una planta tratadora del agua, no existe un estudio certero que nos indique que las condiciones del agua son optimas.